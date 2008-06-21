حامیان بوش به سبب افشای حقایق جنگ عراق به من فحاشی می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه نیویورک تایمز، "اسکات مک کللان" در این جلسه که شب گذشته در ساختمان کنگره آمریکا برگزار شد،گفت : پس از آنکه من در کتاب خود به حقایق موجود در جنگ عراق اشاره کرده و دروغهای جرج بوش را در این باره برای مردم تشریح کردم؛ حامیان رئیس جمهور آمریکا به طور ناجوانمردانه به من فحاشی می کنند.

مدیر مطبوعاتی سابق کاخ سفید در ادامه سخنان خود به اقدامات رئیس جمهور آمریکا و معاون وی پیش از آغاز حمله به عراق اشاره کرد و اظهار داشت : جرج بوش و دیک چنی باید خود را به خاطر بی ‌اعتمادی مردم آمریکا به کاخ سفید، سرزنش کنند. بوش و چنی با تعابیر خود از حقیقت درباره مسائل مختلفی مانند توجیه جنگ عراق و افشای اطلاعات طبقه بندی شده، اعتباری را برای خود در میان ملت آمریکا باقی نگذاشته اند.

مک کللان در ادامه درباره افشای هویت "والری پلام" یکی از جاسوسان "سیا"(سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا) اشاره کرد و افزود : بوش و دولتش با کوتاهی در اقرار به اشتباه‌ های کاخ سفید، سبب بی‌اعتمادی مردم آمریکا شده ‌اند و موضوع افشای هویت جاسوس یاد شده یکی از موارد تخطی دولت از عمل به وعده‌اش مبنی بر پیگیری این موضوع است.علاوه بر این پنهانکاری‌های زیادی در کاخ سفید صورت می‌ گیرد و مسائلی وجود دارد که مقامهای کاخ سفید ترجیح می ‌دهند مورد بحث و گفتگو قرار نگیرند.

به گزارش مهر، "اسکات مک کلان"،هشتم خرداد سال جاری،در کتابی 341 صفحه ای با نام " در داخل دولت بوش و فرهنگ فریب واشنگتن چه اتفاقی افتاد" با انتقاد بسیار شدید از وی، رئیس جمهور آمریکا را به تبلیغات برای جلب حمایتها در آغاز جنگ عراق و تغییر جهت دادن بسیار وحشتناک اوضاع متهم کرد.

مدیر سابق مطبوعاتی کاخ سفید در این کتاب نوشت : رئیس جمهور آمریکا درباره جنگ عراق آشکار و صریح عمل نکرده است. او به عنوان یک رهبر زمان جنگ نتوانسته است وظایف خود را به خوبی انجام دهد. من هنوز هم بوش را دوست دارم و او را تحسین می ‌کنم، اما او و مشاورانش یک سری مبارزات تبلیغاتی را با سطح بالایی از دروغ آغاز کردند که برای حفظ و جلب حمایتهای مردمی در زمان جنگ بسیار ضروری بود.