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۱ تیر ۱۳۸۷، ۱۰:۵۵

12 شناگر به اردوی آبهای آزاد دعوت شدند

کمیته فنی شنای آبهای آزاد از 12 شناگر برای شرکت در اردوی تیم ملی آبهای آزاد کشورمان دعوت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به گفته محمد علی سادات منصوری رئیس کمیته شنای آبهای آزاد، طبق برنامه قرار بود تیم ملی در اولین دوره مسابقات آبهای ساحل در اندونزی شرکت کند، اما با توجه به لغو اعزام تیم های کشور به این رقابتها، تیم ملی آبهای آزاد در یکی از مسابقات بین المللی طی ماه های آینده شرکت خواهد کرد، وی همچنین اضافه کرد: سرمربی تیم ملی شنا در آبهای آزاد طی روزهای آینده معرفی خواهد شد.

اسامی مدعوین به اردوی ملی به شرح ذیل است: فرزاد دادفر، فرشاد دادفر (اصفهان) مهبد ایوبی، سینا رجبی مقدم، رضا خلیلی (گیلان)، احمد رضا جلالی، امیر محمد شجاعی فر، رامین نصری، محمد حسینی فقیه (فارس)، محمد رضا خانبانان (تهران)، جواد مهمانی نواز (خراسان رضوی)، حامد خوش خطی ( زنجان).

رئیس کمیته شنا در آبهای آزاد در پایان گفت: اردوی تیم ملی در یکی از سواحل کشور برپا خواهد شد که زمان آن متعاقبا اعلام می شود.

 

کد مطلب 702974

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