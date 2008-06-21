سازمان تبلیغات اسلامی نقش موثری در مقابله با خرافات دارد

امام جمعه بیارجمند در گفتگو با خبرنگار مهر در این شهر در خصوص فعالیتهای سازمان تبلیغات اسلامی، ساخت خانه عالم در روستاها را یکی از برنامه مناسب سازمان تبلیغات استان برشمرد و افزود: این اقدام باعث شد تا قضایی آرام و بدون دغدغه برای روحانیون و علما در جهت پرداختن به امر تبلیغ ایجاد کند.

وی طرح سازماندهی هیئتهای مذهبی در استان را یکی از شاخص ترین ماموریتهای این سازمان برشمرد و افزود: این اقدام در راستای نیل به اهداف مقدس و گسترش معارف قرآنی و ترویج فرهنگ ناب محمدی(ص) قرار گرفته است.

احمدی تصریح کرد: سازمان تبلیغات اسلامی استان سمنان تا کنون فعالیت های خوب و ارزنده ای را در زمینه تبلیغ دین و اشاعه فرهنگ ناب محمدی در سطح استان اجرا کرده است.

وی اعزام مبلغان مجرب و کارآزموده را یکی از راه های ارتقاء فرهنگ دینی و جلوگیری از رواج خرافات در سطح استان برشمرد و افزود: خوشبختانه سازمان تبلیغات اسلامی استان این کار را به خوبی انجام داده است.

امام جمعه بیارجمند گفت: تعامل با متولیان فرهنگی و نشست با جوانان یکی از راه های موثر در ارتقاء روحیه دینی و مذهبی در سطح استان است.