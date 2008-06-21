  1. استانها
  2. سمنان
۱ تیر ۱۳۸۷، ۱۵:۳۶

امام جمعه بیارجمند:

سازمان تبلیغات اسلامی نقش موثری در مقابله با خرافات دارد

سازمان تبلیغات اسلامی نقش موثری در مقابله با خرافات دارد

سمنان - خبرگزاری مهر: حجت الاسلام محمدرضا احمدی گفت: سازمان تبلیغات اسلامی استان با اعزام مبلغ به نقاط مختلف استان و برگزاری برنامه های مختلف فرهنگی نقش موثری را مقابله با خرافات و اشاعه انحرافات در استان بر عهده دارد.

امام جمعه بیارجمند در گفتگو با خبرنگار مهر در این شهر در خصوص فعالیتهای سازمان تبلیغات اسلامی، ساخت خانه عالم در روستاها را یکی از برنامه مناسب سازمان تبلیغات استان برشمرد و افزود: این اقدام باعث شد تا قضایی آرام و بدون دغدغه برای روحانیون و علما در جهت پرداختن به امر تبلیغ ایجاد کند.

وی طرح سازماندهی هیئتهای مذهبی در استان را  یکی از شاخص ترین ماموریتهای این سازمان برشمرد و افزود: این اقدام در راستای نیل به اهداف مقدس و گسترش معارف قرآنی و ترویج فرهنگ ناب محمدی(ص) قرار گرفته است.

احمدی تصریح کرد: سازمان تبلیغات اسلامی استان سمنان تا کنون فعالیت های خوب و ارزنده ای را در زمینه تبلیغ دین و اشاعه فرهنگ ناب محمدی در سطح استان اجرا کرده است.

وی اعزام مبلغان مجرب و کارآزموده را یکی از راه های ارتقاء فرهنگ دینی و جلوگیری از رواج خرافات در سطح استان برشمرد و افزود: خوشبختانه سازمان تبلیغات اسلامی استان این کار را به خوبی انجام داده است.

امام جمعه بیارجمند گفت: تعامل با متولیان فرهنگی و نشست با جوانان یکی از راه های موثر در ارتقاء روحیه دینی و مذهبی در سطح استان است.

کد مطلب 702983

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها