یکهزار نیروی نخبه جوان در گلستان شناسایی شده است

به گزارش خبرنگار مهر، فتح الله نوری روز شنبه در جلسه اتاق فکر استان افزود: برای هویت بخشی به جوانان در برابر هجمه های فرهنگی باید سیاستگذاری مناسبی در این زمینه صورت گیرد.

وی اظهار داشت: جوانان به فرمایش مقام معظم رهبری، تحصیل، تهذیب، ورزشی، تفکر و اندیشه را پیشه کنند و به نوآوری توجه ویژه داشته باشند.

نوری خاطرنشان کرد: اگر مبنای جامعه تدبیر و تفکر باشد می تواند به صلاح و رستگاری برسد.

وی از جمله دستاوردهای انقلاب اسلامی را جرکت به سوی جهل زدایی و دانایی محوری برشمرد و گفت: افزایش شاخص سوادآموزی و رشد علوم مختلف در این زمینه بوده است.

معاون سیاسی امنیتی استانداری گلستان ادامه داد: هیچ عبادتی بالاتر از تفکر نیست و با توجه به ناگذاری هزاره سوم به عنوان دانایی محوری باید در این زمینه پیشگام بود.

وی بر لزوم تقویت تشکلهای غیر دولتی جوانان تاکید کرد.

