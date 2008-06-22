تاثیر نظام صنفی رایانه ای ایران بر بازار فناوری اطلاعات افغانستان

مهندس امیر حسین سعیدی نائینی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به انتخابات هیئت رئیسه جدید در مهر ماه جاری گفت: نظام صنفی رایانه ای هر سال اقدام به برگزاری انتخابات هیئت رئیسه جدید می کند که دور جدید این انتخابات مهر ماه آینده برگزار می شود.

تدوین برنامه تعاملات بین المللی سازمان نظام صنفی رایانه ای

وی اضافه کرد: با توجه به نوپا بودن ساختار سازمان و شرایط حاکم بر بازار فناوری اطلاعات در حال حاضر برنامه تعاملات بین المللی سازمان در سال 87 در دست تدوین است که هدف از تدوین این برنامه استفاده از فرصت های تجاری جهت حضور شرکت های توانمند بخش خصوصی حوزه فناوری اطلاعات در بازارهای جهانی به صورت سازمان یافته در راستای اهداف سند چشم انداز 20 ساله کشور است.

سعیدی اظهار داشت: نظام صنفی رایانه ای کشور ماموریت دارد با شناسایی فرصت های همکاری و مشارکت در سطح بین المللی، زمینه مناسب را برای تقویت حضور شرکت های توانمند عضو سازمان در بازارهای بین المللی و منطقه ای در سال های آتی فراهم آورد.

رئیس نظام صنفی رایانه ای در مورد همکاری با اتاق بازرگانی ایران به مهر گفت: اتاق بازرگانی ایران به عنوان یک نهاد خصوصی، فرصت مناسبی برای توسعه دامنه تعاملات ما فراهم خواهد کرد که این تعاملات در سال جاری در شش حوزه کاری مراودات تجاری، توافقنامه های تجاری، حضور در نمایشگاه های تخصصی، بازدید از نمایشگاه های تخصصی، اعزام هیئت های کارشناسی و برپایی نمایشگاه های تخصصی در سطح بین الملل است.

وی با اشاره به برنامه های سازمان نظام صنفی رایانه ای در سال جاری گفت: یکی از برنامه های مهم ما شفاف سازی فعالیت های دولت در حوزه ICT است که در این راستا تلاش برای اجرایی شدن سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در خصوص اصل 44، تلاش در جهت متعهد ساختن دولت در اجرای برنامه های بلند مدت نظیر برنامه چهارم، تلاش در جهت ترغیب مسئولین به ارائه برنامه های مشخص و کوتاه مدت و تلاش در جهت جمع آوری و ارائه آمار در خصوص وضعیت فناوری اطلاعات در کشور مورد توجه قرار گرفته است.

سعیدی اضافه کرد: تقویت کمی و کیفی بازار از ماموریتهای دیگر ما در سازمان است که در این زمینه توجه و تعامل با متولیان دولتی برای افزایش بودجه فناوری اطلاعات دستگاه ها و تزریق آن به بازار، تلاش برای ایجاد سرمایه گذاری کارآفرین در حوزه ICT ، کمک به ایجاد کنسرسیوم های موضوعی، منطقه ای و تخصیصی و تلاش برای ایجاد ظرفیت راهبری پروژه ها و مدیریت بنگاه های اقتصادی IT از اولویتهای کاری ما خواهد بود.

تلاش برای اجرای قانون جدید مناقصات در حوزه IT

وی در زمینه برنامه های نظام صنفی رایانه ای در حوزه اصلاح مقررات و شرایط حاکم بر بازار اظهار داشت: تلاش برای اجرای قانون جدید مناقصات در حوزه IT ، تلاش برای اجرای کامل طرح رتبه بندی شرکت ها و ظرفیت انجام کار و تدوین ضوابط و دستورالعمل ضروری جهت رعایت قواعد حرفه ای در بازار از جمله برنامه های ما در بخش قوانین حوزه فناوری اطلاعات است که در حال اجرا و سیاست گذاری است.

رئیس نظام صنفی رایانه ای در زمینه افزایش توان سازمان گفت: ما در سال جاری در جهت افزایش توان سازمان برنامه هایی همچون افزایش تعداد اعضای شاخه های شرکتها و فروشگاهها به حداقل 4000 عضو، تشکیل سازمان حداقل در 5 استان جدید، ایجاد ساختار مناسب نظارتی برای نظم بخشی و سازماندهی بازارتعرفه ها، حضور در نهادهای بین المللی به عنوان نماینده بخش خصوصی و نهاد مدنی حوزه ICT ایران و صیانت از حریم سازمان به عنوان تنها نقطه تعامل قانونی بین دولت و بخش خصوصی را خواهیم داشت.