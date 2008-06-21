تلاش روسیه و اتحادیه اروپا برای امضای توافقنامه هسته ای

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی،"نیکلای اسپاسکی" که مسئول همکاری بین المللی این شرکت است، خاطر نشان کرد:" ما هم اکنون در حال آغاز رایزنیها با اتحادیه اروپا درباره توافقنامه ای برای استفاده غیرنظامی از انرژی هسته ای هستیم."

وی افزود: روس اتم امیدوار است که مسئله تهیه سهمیه ها برای تولیدات هسته ای روسیه در بازار اروپا به عنوان بخشی از توافقنامه جدید همکاری و مشارکت حل شود.

اسپاسکی خاطر نشان کرد: اتحادیه اروپا در حل این مسئله پیشرفتهایی را نشان می دهد.

مهلت توافقنامه قبلی مشارکت بین روسیه و اتحادیه اروپا در سال 2007 به پایان رسید.