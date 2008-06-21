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۱ تیر ۱۳۸۷، ۱۳:۵۰

تلاش روسیه و اتحادیه اروپا برای امضای توافقنامه هسته ای

تلاش روسیه و اتحادیه اروپا برای امضای توافقنامه هسته ای

یکی از معاونان رئیس آژانس انرژی اتمی روسیه("روس اتم") روز گذشته اعلام کرد: مسکو و اتحادیه اروپا بر روی توافقنامه ای در زمینه استفاده غیرنظامی از انرژی اتمی کار می کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی،"نیکلای اسپاسکی" که مسئول همکاری بین المللی این شرکت است، خاطر نشان کرد:" ما هم اکنون در حال آغاز رایزنیها با اتحادیه اروپا درباره توافقنامه ای برای استفاده غیرنظامی از انرژی هسته ای هستیم."

وی افزود: روس اتم امیدوار است که مسئله تهیه سهمیه ها برای تولیدات هسته ای روسیه در بازار اروپا به عنوان بخشی از توافقنامه جدید همکاری و مشارکت حل شود.

اسپاسکی خاطر نشان کرد: اتحادیه اروپا در حل این مسئله پیشرفتهایی را نشان می دهد.

مهلت توافقنامه قبلی مشارکت بین روسیه و اتحادیه اروپا در سال 2007 به پایان رسید.

کد مطلب 703018

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