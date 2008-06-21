12 درصد اعتبارات دولتی خراسان رضوی برای مقابله با خشکسالی تخصیص یافت

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمد جواد محمدی زاده ظهر امروز در جلسه ستاد حوادث و سوانح غیر مترقبه استان افزود: در ابتدای سال جاری استان خراسان رضوی به عنوان، کانون بحران تلقی نشد، اما پیگیری مجدانه مسئولان استان در تهیه گزارشهای مربوطه باعث شد که توجه جدی به استان نشان داده شود.

وی با بیان اینکه اعتبارات دولتی پاسخگوی همه نیازها نیست، اظهار داشت: از مجموع 2500 میلیارد ریال اعتباری که برای مقابله با خشکسالی بین 15استان بحران زده تقسیم شد،290 میلیارد ریال به استان خراسان رضوی اختصاص یافت که امیدواریم با تخصیص آن بخشی از فشارهایی که مردم متحمل شده اند، جبران شود.

محمدی زاده با اشاره به لایحه یک فوریتی دولت درمجلس برای اختصاص 4500 میلیارد تومان گفت: در صورت تصویب این اعتبار، دستگاه های اجرایی با ارائه طرحهای اولویت دار در بخش آب می توانند از این اعتبار برخوردار شوند.

وی با اشاره به خشکسالی سال جاری خواستار استفاده از حداکثر ظرفیت استان برای پاسخگویی به این مشکل شد.

استاندار خراسان رضوی از همه دستگاه های اجرایی خواست برای پاسخ به نیازهای مردم همه امکانات خود را به میدان آورند.

وی اظهار امیدواری کرد: با ابلاغ آیین نامه استمحال وام های کشاورزان بخشی از مشکلات مردم در هفته آینده حل شود.

محمدی زاده در خصوص وضعیت آب شهر مشهد گفت: تمام تلاش همه دستگاه های اجرایی در این زمینه این است که جیره بندی درمشهد صورت نگیرد.

وی ادامه داد: با تصویب پرداخت 10 میلیارد تومان، از محل اعتبارات استانی به پروژه خط انتقال آب سد دوستی به مشهد، این پروژه در تابستان سال جاری به بهره برداری برسد.

وی در عین حال صرفه جویی را اولویت اصلی جامعه برای مواجهه با این مشکل خواند و گفت: به دلیل گرمای شدید سال جاری باید با اطلاع رسانی صحیح به مصرف کنندگان، در خصوص صرفه جویی فرهنگ سازی کنیم.

در ادامه این جلسه محمد جواد عرفانیان در سخنانی گفت: با مجوز هیئت دولت، دستگاه های اجرایی مجازند تا پنج درصد اعتبارات استانی تملک دارایی را برای اقدامات اضطراری خشکسالی هزینه کنند که با اجرای آن، پروژه های زیادی برای مقابله با بحران خشکسالی اجرا خواهد شد.

وی از تقسیم اعتبار 29 میلیارد تومانی برای مقابله با خشکسالی در استان خبر داد و گفت: با برگزاری جلسات متعدد کارشناسی براساس نیازهای استان، این اعتبار بین دستگاه ها تقسیم شد که عمده مبالغ به بخش کشاورزی اختصاص یافته است.

در ادامه این جلسه مدیران دستگاه های اجرایی به بیان برنامه ها و اقدامات خود در این باره پرداختند.