کاشت 15 میلیون اصله نهال در 8 هزار هکتار از اراضی منابع طبیعی

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس یوسفعلی درون پرور سرپرست معاونت امور عمرانی استانداری تهران با اشاره به این مطلب گفت: سرانه فضای سبز استان تهران از 4 متر در سال 82 به 28 متر مربع در سال 86 رسیده و امید می رود تا پایان برنامه 5 ساله دوم به 50 متر مربع برسد.

وی احداث 298 پارک شهری و محله ای در سطح شهرهای استان را از جمله برنامه های ستاد توسعه فضای سبز ذکر کرد و یاد آور شد: اختصاص 10 درصد از عرصه های مسکونی و 25 درصد از عرصه های کارخانجات و کارگاه ها به توسعه فضای سبز، تهیه شناسنامه باغات، بلاک کوبی درختان سطح شهر و واگذاری چاه های آب غیر شرب به شهرداریها زمینه توسعه فضای سبز در استان را هموار می کند.

درون پرور با اشاره به برگزاری جلسه اخیر ستاد فضای سبز استان در پیشوای ورامین تصریح کرد: کلنگ احداث شهر سبز به مساحت 3 هزار هکتار در حاشیه کویر به زمین زده شده است .

وی افزود: این شهر به منظور جلوگیری از پیشرفت کویر و توسعه فضای سبز در طی دو فاز اجرا خواهد شد.

معاون استاندار تهران گفت: راه اندازی رالی در کویر، پیست اتومبیلرانی و موتورسواری مطابق با استاندارد بین المللی، ساخت شهرگل و گیاه با مشارکت بخش خصوصی دراین مجموعه می تواند زمینه جذب گردشگران را فراهم کند.