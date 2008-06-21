آیین نامه استمهال وامهای کشاورزان هفته آینده ابلاغ می شود

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، حسین باقری پیش از ظهر امروز در جلسه ستاد حوادث و سوانح غیر مترقبه استان افزود: با توجه به وضعیت خشکسالی و ابعاد آن در سال جاری، آیین نامه استمهال وامها در دستور کار دولت قرار گرفت و طی هفته آینده ابلاغ خواهد شد.

وی با بیان اینکه کشور ما، کشوری کم آب است، اظهار داشت: با وجود علم به این موضوع نتوانسته ایم برای مواجهه با بحران آب تدابیری بیاندیشیم که هر سال مجبور نشویم دور هم بنشینیم و در مورد خشکسالی بحث کنیم.

وی با اشاره به کارهای عقب مانده ای که دولت برای اجرای آن عزم جدی دارد بیان داشت: در لایحه دولت برای مقابله با بحران خشکسالی، طرحهای نیمه کاره و اولویت دار استانها در دستور کار قرار گرفته است.

باقری ادامه داد: دولت در این لایحه یک فوریتی متقاضی تخصیص چهار هزار و 500 میلیارد تومان اعتبار شد که دو هزار و 500 میلیارد تومان آن به طرحهای اولویت دار بخش آب اختصاص خواهد یافت.

وی با اشاره به سخنان رهبر معظم انقلاب در استان فارس که خواستار کنار گذاشتن طرحهای مقطعی، گذرا و ناکار آمد شده بودند، گفت: با وجود اینکه 93 درصد مصرف آب در بخش کشاورزی است، آنقدر که روی صرفه جویی در هفت درصد بقیه مصرف آب کار می شود، روی استفاده بهینه آب کشاورزی کار نشده است.

مدیرکل دفتر بازسازی و حوادث غیر مترقبه وزارت کشور به نقص در شیوه های کشت و آبیاری در بخش کشاورزی اشاره کرد و گفت: هم اکنون سدهای زیادی در کشور داریم که روی کانالهای پایین دست آن کار نشده است.

وی خواستار ارائه طرحهای نیمه کاره دستگاه ها طی یک بازده زمانی 15 روزه برای برخورداری از اعتبارات لایحه دولت، در صورت تصویب مجلس شد.

باقری همچنین از تهیه طرح جامع برای کاهش تاثیرات خشکسالی توسط وزارتخانه های نیرو و جهاد کشاورزی خبر داد.