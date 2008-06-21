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۱ تیر ۱۳۸۷، ۱۵:۱۹

70 روستای استان سمنان با کمبود آب آشامیدنی مواجه هستند

سمنان - خبرگزاری مهر: مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان سمنان گفت: با وقوع خشکسالی و کاهش منابع آبی، ‪ ۷۰‬روستای بالای 20 خانوار تحت پوشش شرکت آب و فاضلاب روستایی استان سمنان با کمبود آب روبرو هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد احمدیان در هفته صرفه ‌جویی در مصرف آب در جمع خبرنگاران سمنانی اظهار داشت: 259 روستای بالای 20 خانوار در استان تحت پوشش این شرکت هستند که 40 روستا هنوز تحت پوشش قرار نگرفته اند.

وی بیشترین روستاهای استان که با مشکل کمبود آب روبرو هستند را 32 روستا در شهرستان شاهرود و ۱۲‬روستا در دامغان عنوان کرد و گفت: بقیه در شهرستانهای سمنان و گرمسار با معضل کم ‌آبی مواجه‌اند.

وی با بیان اینکه 70 درصد از منابع مورد نیاز آب روستاهای استان از چاه ها تامین می شود، گفت: بقیه منابع آبی از چشمه سارها و قنوات تامین می شود.

به گفته وی،  45 درصد از خانوارهای روستایی استان سمنان بر اساس الگوی مصرف آب استفاده می کنند که بقیه تا دو برابر الگوی مصرف از آب آشامیدنی استفاده می کنند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان سمنان تاکید کرد: برای جبران کم ‌آبی و رفع مشکل روستاییان در این مناطق صرفه جویی تا 10 درصد را از روستاییان تقاضا داریم تا با مشکل کمبود آب مواجه نشویم.

به گفته وی، هزینه هر مترمکعب آب روستایی ۳۰درصد شهری است و مصرف هفت مترمکعب در ماه از پرداخت آب بها و آبونمان معاف است که الگوی مناسب مصرف آب را به ازای هر خانوار ۱۵تا ۱۶مترمکعب است.

احمدیان با تاکید بر اینکه تاکنون هیچگونه گزارشی در خصوص مسائل بهداشتی آبها ارائه نشده است، گفت: آب شرب روستاییان دقیقا تحت کنترل بهداشتی بوده و با کلر زنی هر روز 99 درصد آلودگی ها از بین می رود.

کد مطلب 703049

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