آتش نشانی آماده مواجهه با حریق فضاهای سبز و پارکها است

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران از آمادگی این سازمان جهت مواجهه با حوادث حریق باغها ، فضاهای سبز و پارکها در پایتخت با توجه به فرا رسیدن فصل تابستان خبر داد.

محمدرضا حاج بیگی در گفتگو با خبرنگار مهر خاطرنشان کرد: همه ساله با توجه به فرارسیدن تابستان و فصل گرما ، باغها ، فضاهای سبز و پارکها با حوادث حریق روبر می شوند که سازمان آتش نشانی در سال جاری ضمن پیش بینی های لازم  آمادگی مواجهه با حوادث احتمالی در این خصوص را دارا است .  

وی حریق فضای سبز را از عمده حوادث فصل تابستان عنوان کرد و افزود: هماهنگی لازم با بیش از 80 ایستگاه آتش نشانی شهر تهران صورت گرفته ، ضمن آنکه نسبت به استقرار واحد های سیار و ایستگاه های موقت در پارک های جنگی اطراف تهران و پارک های بزرگ، اقدام شده است.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران یادآور شد: گرمای هوا و خشکسالی ، عدم رعایت موارد ایمنی و برخی بی توجهی ها در هنگام استفاده از فضای سبز توسط شهروندان از دلایل اصلی حوادث حریق اینگونه فضاها محسوب می شوند.

