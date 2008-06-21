توزیع گازوئیل با کارت هوشمند سوخت آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، دور سوم سهمیه بندی بنزین در حالی از ساعت 24 شب گذشته در سراسر کشور شروع شد که تغییراتی در سهمیه برخی از خودروها داده شده بود و خودروهای وارداتی نیز از دریافت بنزین وارداتی محروم شده بودند. از دیگر تغییراتی که در دور جدید سهمیه بندی بنزین صورت گرفت می توان به حذف کوپن بنزین و عرضه بنزین سوپر با نرخ 540 تومان اشاره کرد.

همچنین طرح سوخت گیری با کارت هوشمند برای خودروهای دیزلی نیز با تاخیری یک ماهه از امروز کلید خورد. این در حالی است که گفته می شود در حال حاضر 88 درصد جایگاه های عرضه گازوئیل به دستگاه های کارتخوان مجهز شده اند و تا پایان تیر همه جایگاه ها برای عرضه گازوئیل با کارت هوشمند سوخت آماده خواهد شد.

همچنین در حال حاضر از حدود 700 هزار خودروی گازوئیل سوز حدود 380 هزار خودرو کارت سوخت گازوئیل دریافت کرده اند، ضمن اینکه به گفته رئیس جایگاهداران سوخت سراسر کشورحدود 70 هزار کارت هوشمند سوخت نفت گاز نیز به دلایل مختلف از جمله مشکل آدرس در باجه های پست معطل مانده است.

همچنین به طور موقت به جایگاهداران ، کارت هوشمند عرضه گازوئیل با ظرفیت بالا داده شده تا افرادی که فاقد کارت هستند بتوانند فعلا با استفاده از آن سوخت گیری کنند. تفاوت کارت هوشمند بنزین و گازوئیل این است که همه کارتهای هوشمند گازوئیل پیش از تحویل به دارندگان خودروهای دیزلی رمزدار شده است.