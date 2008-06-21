سعیدلو در گفتگو با مهر: وزیران اقتصاد و کشور در پایان مهلت قانونی معرفی می‌شوند

معاون اجرایی رئیس جمهور گفت: وزرای پیشنهادی رئیس جمهور برای تصدی پست وزارتخانه های کشور و اقتصاد و امور دارایی در پایان مهلت مقرر به مجلس معرفی خواهند شد.