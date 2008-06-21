دکتر علی سعیدلو معاون اجرایی رئیس جمهور در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان این مطلب اظهار داشت: دکتر احمدی نژاد دو وزیر پیشنهادی خود را تا اتمام وقت قانونی که سه ماه است به مجلس شورای اسلامی معرفی خواهند کرد و این بعید است که وزرای پیشنهادی پیش از از این زمان معرفی شوند.
گفتنی است مهلت سه ماهه رئیس جمهور برای معرفی وزیر اقتصاد در آخر تیرماه و برای معرفی وزیر کشور آخر مردادماه پایان می یابد.
سعیدلو همچنین در پاسخ به این سئوال که آیا رئیس جمهور این هفته سفر استانی خواهد داشت یا خیر گفت: نتیجه قطعی سفر استانی فردا یک شنبه مشخص خواهد شد.
