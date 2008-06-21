  1. سیاست
  2. سایر
۱ تیر ۱۳۸۷، ۱۴:۲۰

سعیدلو در گفتگو با مهر:

وزیران اقتصاد و کشور در پایان مهلت قانونی معرفی می‌شوند

وزیران اقتصاد و کشور در پایان مهلت قانونی معرفی می‌شوند

معاون اجرایی رئیس جمهور گفت: وزرای پیشنهادی رئیس جمهور برای تصدی پست وزارتخانه های کشور و اقتصاد و امور دارایی در پایان مهلت مقرر به مجلس معرفی خواهند شد.

دکتر علی سعیدلو معاون اجرایی رئیس جمهور در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان این مطلب اظهار داشت: دکتر احمدی نژاد دو وزیر پیشنهادی خود را تا اتمام وقت قانونی که سه ماه است به مجلس شورای اسلامی معرفی خواهند کرد و این بعید است که وزرای پیشنهادی پیش از از این زمان معرفی شوند.

گفتنی است مهلت سه ماهه رئیس جمهور برای معرفی وزیر اقتصاد در آخر تیرماه و برای معرفی وزیر کشور آخر مردادماه پایان می یابد.

سعیدلو همچنین در پاسخ به این سئوال که آیا رئیس جمهور این هفته سفر استانی خواهد داشت یا خیر گفت: نتیجه قطعی سفر استانی فردا یک شنبه مشخص خواهد شد.

 

کد خبر 703102

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها