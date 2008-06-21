به گزارش خبرنگار مهر، لس آنجلس تایمز اعلام کرد "تحت تعقیب" را تیمور بکمامبتوف فیلمساز روس و خالق فیلم پرفروش "نگهبان شب" کارگردانی کرده و داستان درباره جامعهای مخفی از آدمکشها است.
جیمز مکآووی در صحنهای از فیلم "تحت تعقیب"
مورگان فریمن و ترنس استمپ دیگر بازیگران این فیلم هستند که از 27 ژوئن در آمریکا به نمایش درمیآید و از آن به عنوان یکی از فیلمهای پرفروش تابستان امسال یاد میشود. ریچارد رادن رئیس جشنواره فیلم لس آنجلس درباره انتخاب یک فیلم حادثهای به عنوان فیلم افتتاحیه جشنواره گفت: ما هیچ وقت مخالف نمایش فیلمهای استودیویی بزرگ نبودهایم.
بکمامبتوف 47 ساله با اشاره به آزادی عمل خود در ساخت فیلم جدید خود گفت: نمیتوانم درک کنم و توضیح بدهم که چرا استودیو از بلندپروازیهای خلاقانه ما حمایت کرد. اینکه فرصت پیدا کردم هر کار که میخواهم انجام بدهم، واقعا شگفتآور بود. فکر میکنم آنها را جادو کرده بودیم.
چهاردهمین جشنواره فیلم لس آنجلس تا 29 ژوئن (نهم تیر) ادامه دارد و در این مدت بیش از 175 فیلم داستانی، مستند، کوتاه و موزیک ویدیو به نمایش در میآید. هفت فیلم در بخش مسابقه داستانی برای دریافت جایزه رقابت میکنند.
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