سخنرانی اخلاقی علمای دینی در جلسات مجلس/ دعوت از مهدوی کنی

سید محمدرضا میرتاج الدینی در گفتگو باخبرنگار پارلمانی مهر، با اعلام این خبر اظهار داشت : این تصمیم در جلسه هفته گذشته هیئت رئیسه اتخاذ و قرار شد در آغاز هر فصل سال از یکی از علمای دینی دعوت شود تا درمجلس حاضر شوند و برای نمایندگان سخنرانی اخلاقی داشته باشند.



بنابراین گزارش ، ‌آیت الله مهدوی کنی به عنوان نخستین سخنران اخلاقی مجلس به جلسه فردای مجلس شورای اسلامی دعوت شده بود که حضور وی به تاخیر افتاده است .



محسن کوهکن سخنگوی هیئت رئیسه نیز در گفتگو با خبرنگار مهر فشردگی دستور کار فردای مجلس را دلیل تعویق برگزاری این جلسه اعلام کرد و گفت :‌ برگزاری جلسات سخنرانی اخلاقی علما پیش از آغاز نشست علنی مجلس در ادوار پیشین نیز مسبوق به سابقه بوده است.



