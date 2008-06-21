سخنرانی اخلاقی علمای دینی در جلسات مجلس/ دعوت از مهدوی کنی

سید محمدرضا میرتاج الدینی در گفتگو باخبرنگار پارلمانی مهر، با اعلام این خبر اظهار داشت : این تصمیم در جلسه هفته گذشته هیئت رئیسه اتخاذ و قرار شد در آغاز هر فصل سال از یکی از علمای دینی دعوت شود تا درمجلس حاضر شوند و برای نمایندگان سخنرانی اخلاقی داشته باشند.
بنابراین گزارش ، آیت الله مهدوی کنی به عنوان نخستین سخنران اخلاقی مجلس به جلسه فردای مجلس شورای اسلامی دعوت شده بود که حضور وی به تاخیر افتاده است .
محسن کوهکن سخنگوی هیئت رئیسه نیز در گفتگو با خبرنگار مهر فشردگی دستور کار فردای مجلس را دلیل تعویق برگزاری این جلسه اعلام کرد و گفت : برگزاری جلسات سخنرانی اخلاقی علما پیش از آغاز نشست علنی مجلس در ادوار پیشین نیز مسبوق به سابقه بوده است.
عضو هیئت رئیسه مجلس از تصمیم این هیئت برای دعوت از علمای دینی و سخنرانی آنان با محتوای اخلاقی معنوی برای نمایندگان مجلس خبر داد.
