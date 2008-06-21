ارائه پیشنهاد استانداردهای اولویت دار در حوزه امنیتIT

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر علی ناصری مدیر کل دفتر امور زیربنایی فناوری اطلاعات ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: بر اساس تفاهم نامه ای که میان وزارت ارتباطات و موسسه استاندارد به امضا رسیده، زمینه تعیین استانداردهای حوزه ICT فراهم شده است.



وی افزود: زمان تدوین استاندارد در موسسه استاندارد در تحقیقات صنعتی طولانی است و این موضوع به دلیل تغییر سریع تکنولوژی در حوزه IT قابلیت اجرایی ندارد. بر این اساس مقرر شده است تا در مواردی که نیاز به بومی سازی نیست، به جای تدوین استاندارد در حوزه‌IT تعیین استاندارد صورت گیرد و به واسطه آن تصویب استاندارد در موسسه مذکور تسریع یابد.



ناصری ادامه داد: کمیته تعیین استانداردهای امنیتی حوزه IT در دفتر امور زیربنایی فناوری اطلاعات با حضور نمایندگانی از وزارت دفاع، وزارت آموزش و پرورش، موسسه استاندارد، کارگروه بانکداری الکترونیکی وزارت اقتصاد، انجمن رمز، مرکز تحقیقات مخابرات، شرکت فناوری اطلاعات، بخش خصوصی و وزارت ارتباطات تشکیل شده است.



وی اضافه کرد: این کمیته پنج بار و به منظور بررسی استانداردهای امنیتی حوزه IT تشکیل شده و در کنار آن نیز کارگروه کارشناسی وظیفه بررسی دقیق مصوبات این کمیته را بر عهده داشته است. بر همین اساس تاکنون 17 استاندارد اولویت دار در این حوزه تعیین شده که از این تعداد 8 مورد با اولویت اول و 9 مورد نیز با اولویت دوم به موسسه استاندارد ارائه می‌شود.



مدیر کل دفتر امور زیربنایی فناوری اطلاعات با بیان این مطلب که این کمیته کار خود را ادامه خواهد داد، گفت: امیدواریم تا با استفاده از این استانداردهای ملی، یکپارچگی و همگرایی در فعالیت‌های حوزه امنیت فناوری اطلاعات در کشور بیش از پیش ایجاد شود.

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