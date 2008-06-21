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۱ تیر ۱۳۸۷، ۱۴:۵۵

مشارکت 35 هزار نفری دانش آموزان کردستان در طرح هجرت 3

سنندج - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان آموزش و پرورش استان کردستان گفت: 35 هزار نفر از دانش آموزان کردستان در طرح هجرت 3 مشارکت می کنند.

خسرو ساکی در گفتگو با خبرنگار مهر در سنندج اظهار داشت: بر اساس برنامه اجرایی طرح هجرت 3 در استان کردستان مقرر شد بیش از 35 هزار نفر از دانش آموزان استان در برنامه های این طرح مشارکت نمایند.

وی ادامه داد: اشاعه و توسعه فرهنگ مشارکت جوانان و نوجوانان، توسعه فرهنگ کار، تقویت روحیه مسئولیت پذیری و حفظ و حراست از امکانات آموزشی، تقویت روحیه تعاون و همکاری، برقراری و ارتباط جوانان با جامعه و احداث، مرمت و بازسازی واحد‌های آموزشی از مهمترین اهداف طرح هجرت 3 است.

وی همچنین خدمت رسانی و محرومیت زدایی در روستاها و نقاط محروم کشور، شناسایی زمینه‌های اشتغال و ایجاد اشتغال موقت و دائم، غنی سازی اوقات فراغت جوانان و نوجوانان و بهره گیری از نیروی نشاط و توانمندی جوانان در سازندگی کشور را از دیگر اهداف این طرح عنوان کرد.

ساکی، جذاب و جدید بودن طرح هجرت 3 برای جوانان، آشنایی جوانان با روستاها و مناطق محروم کشور، استقبال چشمگیر جوانان، آشنایی جوانان با کار گروهی و فرهنگ کار و تلاش، کار آموزی و کسب مهارت جوانان در عرصه‌های مختلف را از نقاط قوت این طرح برشمرد.

رئیس سازمان آموزش و پرورش استان کردستان خاطر نشان کرد: دانش آموزان کردستانی علاوه بر بر علم آموزی و کسب معرفت در فعالیتهای عمرانی مدارس شرکت خواهند نمود و در مراسم افتتاحیه این طرح که در هفته اول تیرماه 87 برگزار خواهد شد پیش بینی می شود 35 هزار نفر دانش آموز در این طرح مشارکت نمایند.

کد مطلب 703144

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