یک طرح 3 لایحه و 2 گزارش تحقیق و تفحص در دستور کار مجلس

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، جزییات دستورکار صحن علنی مجلس در این هفته به این شرح است :

- گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درمورد طرح اصلاح لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب 1359/3/3شورای انقلاب اعاده شده از شورای نگهبان