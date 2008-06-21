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۱ تیر ۱۳۸۷، ۱۴:۱۲

این هفته بررسی می‌شود:

یک طرح 3 لایحه و 2 گزارش تحقیق و تفحص در دستور کار مجلس

یک طرح 3 لایحه و 2 گزارش تحقیق و تفحص در دستور کار مجلس

در جلسات این هفته مجلس شورای اسلامی بررسی یک طرح و سه لایحه همچنین قرائت گزارش کمیسیون اقتصادی درمورد تحقیق و تفحص از بانکهای دولتی و قرائت گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد تحقیق و تفحص از شرکت دخانیات ایران در دستور کار قرار دارد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، جزییات دستورکار صحن علنی مجلس در این هفته به این شرح است :
 
- گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درمورد طرح اصلاح لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب 1359/3/3شورای انقلاب اعاده شده از شورای نگهبان

- گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی درمورد لایحه موافقتنامه همکاری حقوقی در امور مدنی و کیفری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ارمنستان اعاده شده از شورای نگهبان

-گزارش شوردوم کمیسیون قضائی و حقوقی درمورد لایحه الحاق یک تبصره به قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده (56) قانون جنگلها و مراتع.

-گزارش شوردوم کمیسیون قضائی وحقوقی درمورد لایحه اصلاح قانون‌حمایت قضایی از کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح.

 

کد مطلب 703156

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