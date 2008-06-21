یک طرح 3 لایحه و 2 گزارش تحقیق و تفحص در دستور کار مجلس

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، جزییات دستورکار صحن علنی مجلس در این هفته به این شرح است :
- گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درمورد طرح اصلاح لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب 1359/3/3شورای انقلاب اعاده شده از شورای نگهبان
- گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی درمورد لایحه موافقتنامه همکاری حقوقی در امور مدنی و کیفری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ارمنستان اعاده شده از شورای نگهبان
-گزارش شوردوم کمیسیون قضائی و حقوقی درمورد لایحه الحاق یک تبصره به قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده (56) قانون جنگلها و مراتع.
-گزارش شوردوم کمیسیون قضائی وحقوقی درمورد لایحه اصلاح قانونحمایت قضایی از کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح.
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