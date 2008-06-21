مشارکت گسنرده هنرمندان در حمایت از بیماران سرطانی

به گزارش خبرنگار مهر، فریال سلحشور در نشست خبری صبح امروز شنبه اول تیرماه به مناسبت برگزاری نمایشگاه نقاشی رنگ عشق در گالری دی گفت: آثاری که این دوره برای فروش و نمایش در اختیار موسسه حمایت از کودکان سرطانی محک قرار گرفته درجه هنری بالایی دارند.

وی با اشاره به حضور 100 هنرمند صاحبنام در این نمایشگاه که آثار خود را رایگان در اختیار موسسه محک گذاشته‌اند افزود: این موسسه به عنوان یکی از گسترده‌ترین و بهترین موسسات غیردولتی حمایتی تاکنون اقدام‌های زیادی را برای پیشبرد این هدف انجام داده که امیدوارم این اقدام از سال آینده با حمایت بیشتر ادامه پیدا کند.

سلحشور گفت: فروش آثار نمایشگاه تاکنون و حتی قبل از آغاز کار با استقبال مواجه شده و چند نفر از علاقمندان از خارج کشور نسبت به خرید این آثار اقدام کرده‌اند. ضمنا باید تاکید کنم که تمام عواید حاصل از فروش این اثار به موسسه محک اهدا می‌شود و هنرمندان از این بابت مبلغی دریافت نمی‌کنند.

سعیده قدس بنیانگذار موسسه محک که ماه گذشته به عنوان زن برگزیده بانک توسعه اسلامی انتخاب شد هم در این نشست گفت: موسسه محک در 18 سال فعالیت خود هرگز از ابزارهای سنتی فعالیت‌های خیریه استفاده نکرده و تلاش کرده با تلطیف روح هنری مردم و برنامه‌های هنری آنها را به سمت حمایت از موسسه هدایت کند. زیرا معتقد به نقش ارزنده هنر در جلب این حمایت‌هاست.

اولین نمایشگاه بزرگ نقاشی رنگ عشق از جمعه هفتم تیرماه در تالار آبی مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران با نمایش آثار 100 هنرمند نقاشی از جمله محمد احصایی، عباس کیارستمی، ایران درودی، حسین خسروجردی، ایرج شافعی، پرویز تناولی و پرویز کلانتری افتتاح می‌شود.