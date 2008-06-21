حذف دوره های کاردانی دانشگاه علوم پزشکی تهران

به گزارش خبرنگار مهر ، دکتر حسین کشاورز امروز در نشست هیئت رئیسه دانشگاه علوم پزشکی تهران با وزیر بهداشت، افزود: 9 هزار دانشجو در این دانشگاه مشغول تحصیل هستند که 50 درصد دوره های دکتری تخصصی کشور به این دانشگاه تعلق دارند.

کشاورز با اشاره به فعالیت های حوزه آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران، از توسعه تحصیلات تکمیلی و راه اندازی برنامه های نوین و آموزش از راه دور به عنوان بخش مهم این فعالیت ها اشاره کرد و افزود: اکنون 160 برنامه آموزشی در دانشگاه از دوره کاردانی تا فوق تخصصی و دکتری تخصصی آموزش داده می شود.

وی از ارائه برنامه آموزشی 7 رشته جدید به شورای گسترش وزارت بهداشت خبر داد و گفت : رشته هایی مانند مدیکال انفورماتیک و مدیریت فناوری پزشکی از جمله این درخواست ها است.

معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران با اشاره به برنامه های ارائه شده در آموزش مداوم یادآور شد: سایت آموزش مداوم دانشگاه 40 برنامه آموزشی با یکصد امتیاز آموزش مداوم را راه اندازی کرده است که تمامی اعضای هیئت علمی می توانند از آن استفاده کنند.

وی از اعطای اختیار حکم استاد وابسته دانشگاه به دانشکده ها و بازنگری در آئین نامه ارزیابی عملکرد اعضای هیئت علمی پزشکی و تلاش برای راه اندازی مرکز تحقیقات آموزش پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی تهران به عنوان برنامه های در دست اقدام این معاونت خبر داد.