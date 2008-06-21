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۱ تیر ۱۳۸۷، ۱۷:۴۹

پارکینگ های حاشیه ای در تهران ساماندهی می شوند

پارکینگ های حاشیه ای در تهران ساماندهی می شوند

مدیر عامل سازمان حمل ونقل و ترافیک از احداث پهلوگاه های اتوبوس و تاکسی در 200 نقطه شهر تهران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر ، مهندس نصر الله خادم اسلام با بیان این مطلب گفت: در راستای اصلاحات هندسی در پایتخت 200 نقطه از شهر برای احداث پهلوگاه های اتوبوس و تاکسی شناسایی شده که تلاش می شود تا پایان نیمه اول سال این پهلوگاه ها احداث شود.

وی تصریح کرد: با اصلاحات هندسی، گرفتن بخشی از مسیر پیاده راه ها و پوشاندن برخی نهرها، پهلوگاه هایی برای توقف اتوبوس ها و تاکسی ها ایجاد می شود تا از مسدود شدن یک باند عبوری توسط وسایل نقلیه عمومی جلوگیری شود.

مدیرعامل سازمان حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران همچنین با بیان اینکه در حال حاضر 15 هزار واحد پارک حاشیه ای در تهران وجود دارد گفت: 6 هزار و 800 فضای پارک حاشیه ای  در تهران توسط خود پردازها کنترل و اداره می شود اما با توجه به اینکه پارک حاشیه ای بخش عمده ای از ظرفیت معابر را اشغال می کند کاهش این فضاها و احداث گسترده پارکینگ های طبقاتی و مکانیزه در دستور کار است.

وی با تاکید بر اجرای طرح ساماندهی پارکینگ های حاشیه ای افزود: افزایش دستگاه های تمام اتوماتیک خود پرداز پارک و کاهش نیروی انسانی از عمده اهداف سازمان ترافیک است که تا پایان سال در شهر تهران محقق می شود.
 

کد مطلب 703176

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