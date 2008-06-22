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۲ تیر ۱۳۸۷، ۹:۲۰

در گفتگو با مهر عنوان شد:

تعریف رایج از فیلم دینی نیازمند بازنگری است

تعریف رایج از فیلم دینی نیازمند بازنگری است

اردبیل - خبرگزاری مهر: مسئول واحد فیلم حوزه هنری استان گفت: تعریف رایج از فیلم دینی نیازمند بازنگری است و تنها با استفاده از عناصری مانند مسجد، اذان، سجاده و .. نمی توان یک فیلم را دینی کرد.

حسن قهرمانی مسئول واحد فیلم  حوزه هنری استان در گفتگو با خبرنگار مهراظهار داشت: متاسفانه بسیاری از فیلمسازان جوان ما در اثر شرایط حاکم بر جشنواره های مقطعی، تولید و خلق آثار معناگرا با مضامین دینی را منحصر به استفاده و نمایش رنگهای سبز و سقاخانه می دانند که این تفکر درست نیست.

وی افزود: در تولید یک فیلم محتوا و تکنیک باید به صورت همزمان مورد توجه قرار گیرد و صرف تکیه بر تکنیک و عدم توجه به محتوا، باعث گسستگی ارتباط  فیلم با مخاطبان خواهد شد.

قهرمانی با بیان اینکه مضامین قرآنی در زندگی روزانه مردم جریان دارد، تصریح کرد: فیلمسازان جوان ایرانی باید پس از رسیدن یه یک جهان بینی عمیق دینی از تولید آثار سطحی و تاریخ مصرف دار پرهیز کنند.

کارگران فیلمهای کوتاه اردبیل عنوان کرد: فیلمی که نشأت گرفته از فطرت یک فیلم ساز مومن و هنرمند باشد به طور قطع در اعماق روح و فکر مخاطبین نیز نفوذ کرده و تاثیر بسزایی خواهد گذاشت.

قهرمانی یادآور شد: تاثیرگذاری بر اندیشه و روح مخاطب بارزترین مشخصه یک فیلم هنری است و این نکته مهم و اصولی باید مورد توجه فیلمسازان جوان قرار گیرد.

حسن قهرمانی از فیلمسازان مطرح کشور است و تاکنون جوایز متعددی از جشنواره های مختلف از جمله بهترین فیلم مسنتد جشنواره جهانی اصفهان، جشنواره آینه و آفتاب و بهترین فیلم داستانی جشنواره مهر را کسب کرده است.

وی همچنین نامزدی دریافت جایزه بهترین فیلم قرآنی از اولین جشنواره بین المللی قرآن را در کارنامه خود به ثبت رسانده است.

کد مطلب 703186

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