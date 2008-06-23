خانه موسیقی آماده ارائه تسهیلات به گروههای موسیقی است

حمیدرضا نوربخش مدیر عامل خانه موسیقی ضمن بیان این مطلب درخصوص چگونگی حمایت های خانه موسیقی از گروههای جوان موسیقی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت : یکی ازمشکلات عمده گروههای موسیقی گرفتاری و رفت و آمد فراوان برای اخذ مجوز و مسائلی از این دست است و من به عنوان مدیرعامل این نهاد صنفی اطمینان می دهم تا آنجا که در توان و حوزه اختیارات خانه موسیقی و هیئت مدیره آن است از گروههای موسیقی جوان حمایت خواهیم کرد و خوشبختانه در این مدت برخی از گروهها هم به واسطه خانه موسیقی و هم به طور مستقل ازاین امکانات بهرمند شده اند.

وی در پاسخ به این سئوال که آیا خانه موسیقی می تواند سالن رایگان در اختیار گروههای موسیقی بگذارد گفت : امسال برای نخستین بار در جشن خانه موسیقی با بررسی آثار موسیقی به بهترین های هر بخش جایزه می دهیم و طبیعتا در این چارچوب می توان به برگزیدگان خانه موسیقی با مکانیسمی که برای آنها تعریف کرده ایم و همچنین تایید اساتید فن امکانی ویژه برای برگزاری کنسرت فراهم کنیم تا سالن ها را به طور رایگان و یا با دریافت حداقل درصد به این گروههای موسیقی واگذار کنیم.