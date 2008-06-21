به گزارش خبرگزاری مهر، شب گذشته و در آخرین مرحله سفر مشاور فرهنگی رئیس جمهور و هیئت همراه به اروپای مرکزی، علی اکبر اشعری از کتابخانه ملی اتریش در شهر وین به صورت غیر رسمی بازدید به عمل آورد.

در جریان این بازدید مقرر شد رئیس کتابخانه ملی اتریش به منظور امضای تفاهم نامه و مبادله دانش، تجربیات و همچنین منابع مورد نیاز طرفین، اوایل سال آینده میلادی به کشورمان سفر کند.

این کتابخانه که از سال 1368 میلادی و زیرنظر امپراتوری هایسبورگ تاسیس شده است، هشت میلیون جلد کتاب و روزانه بالغ بر هزار نفر مراجعه کننده دارد.

قدیمی ترین کتاب این کتابخانه بیش از چهار هزار سال قدمت دارد.

همچنین دیروز رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران از مؤسسه مطالعات ایرانی آکادمی علوم اتریش بازدید کرد.

در این بازدید که پروفسور فراگنر رئیس این مؤسسه، مشاور فرهنگی رئیس جمهور را همراهی می کرد مقرر شد فهرست مبادلات این مرکز به کتابخانه ملی کشورمان ارسال شود.

معرفی کتابهای مرتبط با حوزه ایران شناسی در کشورهای آلمانی زبان و همچنین ارسال منشورات مؤسسه مذکور به کشورمان، از دیگر نتایج بازدید دیروز رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران از این موسسه بود.

مؤسسه مطالعات ایرانی آکادمی علوم اتریش که زیرنظر دولت این کشور فعالیت می کند درنظر دارد در سال جاری دوره آموزشی نسخ خطی فارسی و اسلامی را برای جمعی از کارشناسان کشورمان برگزار کند.