به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسلامیک نیوز، بزرگترین نمایشگاه اسلامی اروپا ( اسلام اکسپو) با هدف تصحیح افکار نادرست اسلام، بازگرداندن چهره واقعی اسلام و مسلمانان با وصف تمدن و فرهنگ زنده آنها برای همه ملتهای زمین در لندن برگزار می شود.

در این نمایشگاه میراث فرهنگی و تمدنی مسلمانان و هنرهای اسلامی سخنرانی، همایش، نشست، میزگرد، فیلم، کارگاه عملی، بازارهای خیریه، مسابقات ورزشی، دوره های آموزشی و نمایش آثار هنری و میراث اسلامی را شامل می شود .

این فعالیتها با حمایت تعدادی از مؤسسات و مراکز اسلامی بریتانیا مانند شورای اسلامی بریتانیا، مرکز حمایت از مسلمانان، برخی از شبکه های تلویزیونی اسلامی و مؤسسات خیریه اسلامی در بریتانیا برگزار خواهد شد.

در نمایشگاه فوق که برجسته ترین اندیشمندان مسلمانان در بریتانیا مشارکت می کنند، تفاهم و گفتگو، ساخت پلهای ارتباطی میان مسلمانان و ارائه اسلام به عنوان دین، تمدن، تاریخ و فرهنگی جذاب با ارائه مجموعه ای از فعالیتها که متناسب با سن و سطح افراد مختلف است مورد تأکید قرار می گیرد .

ارائه هنرهای دستی مسلمانان از همه جهان اسلام، برگزاری همایشهای فرهنگی، رسانه ای، اقتصادی برای تعدادی از شخصیتهای برجسته از دیگر برنامه های پیش بینی شده برای این نمایشگاه است .

این نمایشگاه برنامه های خاصی برای خانواده ها و کودکان دارد. شهربازی برای کودکان و بزرگسالان و همچنین بازارهای بزرگ برای تولیدات اسلامی که سفارت کشورهای اسلامی، بانکها و مؤسسات رسانه ای، خیریه و رستورانهای اسلامی نیز در آن مشارکت می کنند از دیگر برنامه های جنبی این نمایشگاه اعلام شده است .