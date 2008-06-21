به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران، در این نشست که به دعوت دبیرخانه کلان شهرهای کشور برگزار میشود، مسائل و مشکلات ناشی از افزایش تعداد خودروها در شهرها و ورود انبوه خودروهای مسافران تابستانی به کلان شهرها و ضرورت همکاری و هماهنگی مدیران اجرایی حمل و نقل کشور با مدیریتهای کلان شهرها مورد بحث و بررسی قرار میگیرد.
بر اساس این گزارش ، آسیبشناسی چالشهای کلان شهرها در حوزه ترافیک که در فصل تابستان تشدید می شود و هم اندیشی به منظور ایجاد بستر مناسب هماهنگی و همکاری در امور مربوط به ترافیک در اجرای ماده 9 قانون مدیریت حمل و نقل و مصرف سوخت مصوب سال 86 مجلس شورای اسلامی از جمله مباحثی است که در این نشست مورد تبادل نظر قرار میگیرد.
گفتنی است ، در نشست مذکور که به میزبانی معاونت ترافیک شهرداری تهران برگزار میشود، علاوه بر معاونان ترافیک مشهد، اصفهان، اهواز، تبریز، شیراز، کرج و قم، از معاون پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا، نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس، مدیر کل حمل و نقل و ترافیک وزارت کشور، مدیرکل حمل و نقل ترافیک سازمان شهرداریها و قائم مقام ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت نیز دعوت به عمل آمده است.
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