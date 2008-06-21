عدم سازماندهی مدیریتی از مشکلات آموزش و پرورش است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، حجت الاسلام محی الدین بهرام محمدیان ظهر امروز در حاشیه هشتمین گردهمایی سراسری نمایندگان نشریات رشد در جمع خبرنگاران افزود: علاوه بر مشکل اقتصادی موجود در سازمان آموزش و پرورش، مشکل سازماندهی مدیریتی یکی از بارزترین مشکلات در این سازمان است.

معاون وزیر آموزش و پرورش عدالت آموزشی، تحول نظام تعلیم و تربیت، مشارکت و بهبود منابع انسانی و مدیریتی را چهار عامل مهم در بالا بردن سطح آموزشی عنوان کرد و گفت: همه تلاشهای مسئولان باید در جهت پیشبرد اهداف و ارتقا آموزشی در آموزش و پرورش صورت پذیرد.

وی تصریح کرد: نظام آموزشی باید دگرگون شود و در آن تحولی بزرگ رخ دهد تا بین ملت، دولت و نظام اسلامی تعامل ایجاد شود.

محمدیان افزود: در کل کشور 31 عنوان مجله رشد منتشر شده است که در تیتراژ 32 میلیون نسخه توزیع یافته است.

وی اظهار داشت: برای توسعه کیفیت برتر، طراحی را با عنوان ساماندهی کتابهای آموزشی زیر نظر انتشارات مدرسه راه اندازی شده است که با برنامه ریزی های صورت گرفته‌ به صورت جشنواره سالانه برگزار می شود.

محمدیان با اشاره به توزیع 30 عنوان برنامه های آموزشی در قالب لوح فشرده در کل کشور افزود: طبق توافقات انجام شده با دستگاههای متولی از تعداد کتابهای کاغذی کاسته می شود و به کتابهای دیجیتالی و تصویری اضافه می شود.

وی از کتابهای جدید التالیف در مقاطع دبستان، راهنمایی و دبیرستان خبر داد و تصریح کرد: کتابهای ریاضی اول دبستان و دبیرستان برای از بین بردن فاصله های زمانی و رویکردهای نوین آموزش ریاضی چاپ جدیدتری دارند.

محمدیان هدف از کتابهای جدید التالیف کاهش افت تحصیلی و مواجه با رویکردی مناسب در امر آموزش ریاضی معرفی کرد و اظهار داشت: کتاب سال سوم روانشناسی، ادبیات فارسی دوم راهنمایی هم به صورت آزمایشی اجرا خواهد شد در صورت موفق بودن طرح، به صورت کتابهایی با چاپ جدید در خواهد آمد.

وی با اشاره به افزایش افت تحصیلی در مقاطع ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان، پایین بودن سطح آموزشی را یکی از علل مهم در افت تحصیلی دانش آموزان عنوان کرد و افزود: اگر معلمان مدارس نسبت به برنامه های آموزشی حساسیت بیشتری نشان دهند و در جهت گسترش هر چه بیشتر آن در بین دانش آموزان توجه داشته باشند آمار افت تحصیلی در بین دانش آموزان هم کاهش پیدا می کند.