هشت جلد تاریخ شفاهی ادبیات کودک ایران مکتوب شد

مهدی کاموس - محقق و دبیر مجموعه تاریخ شفاهی ادبیات کودک و نوجوان - در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: با برگزاری آخرین جلسات گفتگوی حضوری با غلامرضا امامی، هشتمین راوی تاریخ ادبیات کودک و نوجوان نیز به روایت خود پایان داد. گفتگو با محمد رضا سرشار، مصطفی رحماندوست و فریدون عموزاده خلیلی در 30 ساعت، گفتگو با مهدی حجوانی در 60 ساعت، گفتگو با محمود حکیمی در 40 ساعت، گفتگو با امیرحسین فردی، گفتگو با محمد میرکیانی و غلامرضا امامی در 20 ساعت، مجموع گزارش های تاریخ شفاهی را تشکیل می دهد.

وی افزود: این هشت جلد در حال حاضر در مرحله آماده سازی و تنظیم گفتگوها، تصویرسازی عکس ها و اسناد، ویراستاری و نمایه سازی است و بعد از ویراستاری نهایی و برگزاری جلسات تکمیلی احتمالی با برخی روایان، این آثار دوباره برای بازخوانی نهایی و امضای آزادسازی سند به راویان تحویل می شود و بعد از آن به چاپ خواهد رسید.

کاموس ادامه داد: دو جلد دیگر این مجموعه به گفتگو با سید مهدی شجاعی و نوش آفرین انصاری اختصاص دارد که فعلا در مراحل مقدماتی قرار دارد. راویان در این مجموعه صرف نظر از توضیح پیرامون زمینه های شکل گیری ادبیات کودک و نوجوان درایران به تبیین وقایع این حیطه و خاطرات شخصی خود نیز می پردازند.

دبیر مجموعه تاریخ شفاهی ادبیات کودک و نوجوان ایران خاطرنشان کرد: تلاش کرده ایم در این 10 جلد به گفتگو با افرادی بپردازیم که در چهار عرصه شعر، داستان، مدیریت فرهنگی و مطبوعات بیش از 25 سال سابقه دارند.

به احتمال زیاد انتشار این مجموعه توسط وزارت ارشاد یا موسسه خانه کتاب انجام خواهد شد.