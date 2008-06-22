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۲ تیر ۱۳۸۷، ۱۰:۴۳

در گفتگو با فعالان ادبی کودک؛

هشت جلد تاریخ شفاهی ادبیات کودک ایران مکتوب شد

هشت جلد تاریخ شفاهی ادبیات کودک ایران مکتوب شد

نگارش هشت کتاب از مجموعه 10 جلدی "تاریخ شفاهی ادبیات کودک و نوجوان ایران" به کوشش مهدی کاموس به پایان رسید.

مهدی کاموس - محقق و دبیر مجموعه تاریخ شفاهی ادبیات کودک و نوجوان - در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: با برگزاری آخرین جلسات گفتگوی حضوری با غلامرضا امامی، هشتمین راوی تاریخ ادبیات کودک و نوجوان نیز به روایت خود پایان داد. گفتگو با محمد رضا سرشار، مصطفی رحماندوست و فریدون عموزاده خلیلی در 30 ساعت، گفتگو با مهدی حجوانی در 60 ساعت، گفتگو با محمود حکیمی در 40 ساعت، گفتگو با امیرحسین فردی، گفتگو با محمد میرکیانی و غلامرضا امامی در 20 ساعت، مجموع گزارش های تاریخ شفاهی را تشکیل می دهد.

وی افزود: این هشت جلد در حال حاضر در مرحله آماده سازی و تنظیم گفتگوها، تصویرسازی عکس ها و اسناد، ویراستاری و نمایه سازی است و بعد از ویراستاری نهایی و برگزاری جلسات تکمیلی احتمالی با برخی روایان، این آثار دوباره برای بازخوانی نهایی و امضای آزادسازی سند به راویان تحویل می شود و بعد از آن به چاپ خواهد رسید.

کاموس ادامه داد: دو جلد دیگر این مجموعه به گفتگو با سید مهدی شجاعی و نوش آفرین انصاری اختصاص دارد که فعلا در مراحل مقدماتی قرار دارد. راویان در این مجموعه صرف نظر از توضیح پیرامون زمینه های شکل گیری ادبیات کودک و نوجوان درایران به تبیین وقایع این حیطه و خاطرات شخصی خود نیز می پردازند.

دبیر مجموعه تاریخ شفاهی ادبیات کودک و نوجوان ایران خاطرنشان کرد: تلاش کرده ایم در این 10 جلد به گفتگو با افرادی بپردازیم که در چهار عرصه شعر، داستان، مدیریت فرهنگی و مطبوعات بیش از 25 سال سابقه دارند.

به احتمال زیاد انتشار این مجموعه توسط وزارت ارشاد یا موسسه خانه کتاب انجام خواهد شد. 

کد مطلب 703228

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