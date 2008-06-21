محمدعباسی سرمربی تیم فوتبال برق شیراز شد

رسول فلاح در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام خبر فوق گفت: در نشست ظهر امروز هیئت مدیره و با توافق کامل اعضا، محمد عباسی به عنوان سرمربی فصل جاری تیم فوتبال برق شیراز انتخاب شد.

وی با بیان اینکه افشین پیروانی به علت قول اخلاقی که به باشگاه پرسپولیس داده بود، از فهرست مربیان مدنظر برق کنار گذاشته شد، افزود: حتی یاوری هم از انتخاب عباسی به عنوان سرمربی برق ابراز رضایت کرد زیرا این مربی سال گذشته در کنار یاوری بوده و با توجه به تجارب و احاطه کاملی که به تیم دارد، می تواند به موفقیت برق در فصل آینده کمک کند.

مدیرعامل باشگاه برق شیراز در ادامه با بیان اینکه وی از عصر فردا کار رسمی اش را با تیم آغاز می کند، ادامه داد: طی روزهای آینده مراسم معارفه رسمی عباسی انجام شده و وی از روز دوشنبه هدایت تمرینات تیم را برعهده می گیرد. البته امیدوارم تیم برق شیراز فصل آینده بتواند راه موفقیت آمیز تیم را ادامه داد و از تجربیان گرانبهای خود برای موفقیت تیم استفاده کنیم.

وی با اشاره به این موضوع که برق فصل بسیار خوبی را با محمود یاوری تجربه کرد، اضافه کرد: از زحمات یاوری در این فصل تشکر می کنم و مطمئنا در زمان همکاری با ایشان تجربیات گرانبهایی را بدست آوردم.

فلاح در پایان با بیان اینکه از روزهای آینده برای رفع نقاط ضعف و قوت تیم بازیکنان مدنظر را جذب می کنیم، گفت: تیم برق شیراز یک تیم اصیل و مردمی است و بازیکنان باید افتخار کنند که پیراهن این تیم را برتن می کنند.