به هیچ عنوان مدیرعامل پرسپولیس نمی شوم / تابع تصمیم سازمان هستم

مجید فرخزادی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب افزود: همانطور که قبلا نیز بارها اعلام کرده ام مدیرعامل باشگاه پرسپولیس نمی شوم اما اگر مهندس علی آبادی صلاح بدانند به عنوان عضوی از هیئت مدیره در خدمت باشگاه خواهم بود و اگر در هیئت مدیره هم نباشم به عنوان یک هوادار از روی سکوها به تشویق تیم خواهم پرداخت.

فرخزادی انتخابش به عنوان سرپرست باشگاه پرسپولیس را تکذیب کرد و در مورد جلسه صبح امروز با محمد علی آبادی گفت: ایشان از ما دعوت کردند و من هم پذیرفتم که در این نشست شرکت کنم.

عضو هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس در پاسخ به این پرسش که چرا از جمع اعضای هیئت مدیره تنها شما به این نشست دعوت شدید گفت: بنده برای همکاری با باشگاه پرسپولیس اعلام همکاری کرده بودم و هنوز هم حاضرم در هر سمتی غیر از مدیرعاملی فعالیت کنم.

مجید فرخزادی در پایان با تاکید بر اینکه رئیس سازمان تربیت بدنی بزودی مدیرعامل باشگاه پرسپولیس را معرفی خواهد کرد گفت: اعضای هیئت مدیره اتخاذ تصمیم نهایی را به ایشان واگذار کرده اند و تصور می کنم بزودی این انتخابات صورت خواهد گرفت.