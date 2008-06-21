نشست روسای واحدها و مراکز منطقه هفت دانشگاه آزاد اسلامی در قشم برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم ظهر امروز در این نشست گفت: ایجاد امنیت اقتصادی و توسعه پایدار،منوط به توسعه منابع انسانی از طریق آموزش در سطوح مختلف است.

محمد اصغری با اشاره به توسعه دانشگاه‌ها و فعالیت‌های آموزش‌عالی در منطقه آزاد قشم، افزود: توسعه پایدار بدون نگاه به نیروهای تحصیلکرده دانشگاهی میسر نمی‌شود و آموزش عالی یکی از زیرساخت‌های اساسی در توسعه همه جانبه است.

وی اظهار داشت: هفت دانشگاه شامل دانشگاه‌های آزاد اسلامی، پیام نور، جامع علمی کاربردی صنعت آب و برق، موسسه آموزش عالی قشم، واحد بین‌الملل دانشگاه شیراز، واحد بین‌المللی علوم پزشکی دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه کارلتون کانادا با بیش از ‪ 12‬هزار دانشجو در شهر قشم، فعال هستند.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم از دانشگاه آزاداسلامی به‌دلیل جذب بیش ازهفت هزاردانشجو به عنوان دانشگاهی که بیشترین سهم را در توسعه فعالیت‌های آموزش عالی در جزیره قشم داشته است، نام برد.

اصغری گفت: با توجه ‌به اینکه ‪ 60‬درصد فارغ‌التحصیلان سال‌های گذشته دانشگاه‌های فعال در جزیره قشم به ‌نیروهای بومی اختصاص داشته ‌است، لذا وجود این نیروها، منشا تحولات در جزیره قشم به شمار می‌رود.

در این نشست، دکتر حسن احدی رئیس منطقه هفت دانشگاه آزاد اسلامی، گفت: منطقه هفت دانشگاه آزاداسلامی شامل دانشگاهها و مراکز استان‌های کرمان، سیستان و بلوچستان و هرمزگان با ‪ 36‬واحد دانشگاهی است.

وی افزود: رهبر معظم انقلاب سال ‪ 87‬را به سال نوآوری و شکوفایی مزین کردند و دانشگاه آزاد اسلامی سلسله نشست‌هایی با موضوع نوآوری و شکوفایی و راهکارهای دستیابی به آن را برگزار کرده که این همایش، دومین نشست در این راستاست.

احدی با اشاره به افزایش جایگاه تحقیقات نخبگان در کشور، بیان کرد: نوآوری در واقع توجه به خواسته‌ها و نیازهایی است که در زمان حاضر در یک جامعه نوین به آن نیاز داریم و باید راهکارهای نوآورانه را در سطوح مختلف آموزشی از دبستان تا دانشگاهها نهادینه کنیم.

وی گفت: من به عنوان یک دانشگاهی با توجه به روحیه مسئولان منطقه آزاد قشم و تعامل آنان با مردم و بالعکس، آینده قشم را بسیار روشن می‌بینم.

روسای واحدها و مراکز منطقه هفت دانشگاه آزاد اسلامی طی نشست دو روزه خود ( پنجشنبه و جمعه ) در منطقه آزاد قشم از جاذبه‌های گردشگری و پتانسیل‌های علمی و تحقیقاتی این منطقه بازدید کردند.