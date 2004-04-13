دومين اجلاس رسمي منتخبان مجلس هفتم با حضور خبرنگاران برگزار مي شود

به گزارش خبرنگار پارلماني مهر، موسي قرباني كه با خبرنگاران پارلماني سخن مي گفت، افزود: در دومين اجلاس رسمي منتخبان چگونگي انتخاب هيات رييسه مجلس آينده به بحث گذاشته خواهد شد.

وي تصريح كرد: 180 نفر از منتخبان اصولگراي مجلس هفتم در اين اجلاس حضور خواهند داشت.

وي با اشاره به فعاليت دو كارگروه ويژه در اين اجلاس گفت: كار ويژه اول مشكلات و مسائل مربوط به معلمان و كار گروه دوم سازوكار مربوط به انتخاب هيات رييسه مجلس هفتم را بررسي مي كند.

قرباني گفت: قرار است پانزده نفر از منتخبان مجلس هفتم به شرط كانديدا نشدن براي هيات رييسه مجلس هفتم با آراي مستقيم منتخبان در جلسه روز پنج شنبه براي بررسي سازوكار مربوط به انتخاب هيات رييسه مجلس هفتم انتخاب شوند.

منتخب مردم قائنات براي مجلس هفتم، داشتن سابقه نمايندگي را از ديگر ويژگي هاي اين پانزده نفر دانست و گفت: تا اجلاس بعدي افراد متقاضي هيات رييس مي توانند تقاضاهاي خود را به هيات مديره پيشنهاد كنند و گروه ويژه تقاضاها را بررسي مي كنند و از بين بهترينها كه 9 راي داشته باشند به اجلاس چهارم خرداد پيشنهاد خواهد كرد.

رييس بررسي آئين نامه داخلي مجلس در اين اجلاس گفت: قرار است درباره آئين نامه نيز بحثهايي انجام شود زيرا آئين نامه نياز به اصلاحات دارد و ممكن است در كميسيونها نيز تغييراتي ايجاد شود.

قرباني درباره تذكرها و اخطارهاي اساسي نمايندگان در مجلس آينده گفت: بحثهايي صورت گرفته تا بلندگوي مجلس با حساب و كتاب باز شود و جلوي سوءاستفاده ها گرفته شود.

رياست جلسه پنج شنبه را محمدرضا باهنر منتخب مردم كرمان عهده دار خواهد بود و در آغاز جلسه خبرنگاران مي توانند در شروع مباحث اجلاس حضور داشته باشند و در پايان اجلاس گزارشي از جزئيات توسط يكي از اعضاي هيات مديره رسانه ها ارائه خواهد شد.