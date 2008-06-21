کارخانه بازیافت لاستیک خودرو در مشهد راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، علی نجفی، بعد از ظهر امروز در جشن بزرگ بازیافت در مجتمع ورزشی شهید بهشتی مشهد اظهار داشت: هدف سازمان بازیافت استفاده بهینه از مواد بازیافتی جهت اشتغال جوانان و افزایش سطح اقتصادی جامعه است.

وی با اشاره به اینکه اگر هر شهروند 20 ثانیه از وقت خود را صرف تفکیک زباله کند در اقتصاد خانواده شهر و کشور می تواند نقش موثری داشته باشد، بیان داشت: یکی از اهداف این سازمان حذف پلاستیک از خرید خانوارهاست چون این مواد در صورت دفن مواد سمی تولید می کند و بر سلامت افراد تاثیر منفی می گذارد.

نجفی یادآور شد: به دلیل درخواست مردم ایستگاه های بازیافت و تبدیل مواد از 12 ایستگاه به 36 ایستگاه افزایش یافته و با همکاری مردم در امر بازیافت چندین کارخانه در سطح شهر مشهد راه اندازی شد که این امر خود باعث ایجاد اشتغال جوانان گشته است.