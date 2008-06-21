19 برنامه فرهنگی و هنری در هفته زن در کهگیلویه و بویراحمد برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در یاسوج، ناهید جلیل پور بعد از ظهر امروز در نشست کارگروه بانوان استان، اظهار داشت: این برنامه ها شامل برگزاری نمایشگاههای هنری، شب شعر، مسابقه، تجلیل از بانوان و مادران نمونه و برگزاری جشن روز زن است.

وی همچنین سلامت خانواده، اجتماع و جامعه را در گرو سلامت زنان دانست و تصریح کرد: سیاست دولت و برنامه های تدوین شده در حوزه زنان بر مبنای سلامت جامعه زنان و در نهایت سلامت کل جامعه است .

جلیل پور شناسایی مسائل، مشکلات و نیازهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی بانوان و خانواده را ضروری دانست و الگو سازی فرهنگ عفاف و حجاب را نیازمند تعمیق باورهای دینی عنوان کرد و بیان داشت: باید در زمینه های مختلف فرهنگی، اجتماعی و علمی بانوان، آموزش را مبنا قرار داد .