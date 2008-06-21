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۱ تیر ۱۳۸۷، ۱۷:۳۴

19 برنامه فرهنگی و هنری در هفته زن در کهگیلویه و بویراحمد برگزار می شود

یاسوج - خبرگزاری مهر: مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری کهگیلویه و بویراحمد گفت: برای بزرگداشت مقام زن و روز مادر در این استان 19برنامه مختلف فرهنگی، هنری و معنوی پیش بینی شده است.

به گزارش خبرنگار مهر در یاسوج، ناهید جلیل پور بعد از ظهر امروز در نشست کارگروه بانوان استان، اظهار داشت: این برنامه ها شامل برگزاری نمایشگاههای هنری، شب شعر، مسابقه، تجلیل از بانوان و مادران نمونه و برگزاری جشن روز زن است.

وی همچنین سلامت خانواده، اجتماع و جامعه را در گرو سلامت زنان دانست و تصریح کرد: سیاست دولت و برنامه های تدوین شده در حوزه زنان بر مبنای سلامت جامعه زنان و در نهایت سلامت کل جامعه است.

جلیل پور شناسایی مسائل، مشکلات و نیازهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی بانوان و خانواده را ضروری دانست و الگو سازی فرهنگ عفاف و حجاب را نیازمند تعمیق باورهای دینی عنوان کرد و بیان داشت: باید در زمینه های مختلف فرهنگی، اجتماعی و علمی بانوان، آموزش را مبنا قرار داد.

وی یادآور شد: امور بانوان برای رسیدن به اهداف خود پنج کمیته شامل کمیته های خانواده، سلامت، آسیبهای اجتماعی، اشتغال و توانمندسازی و آموزش و پژوهش را در استان تشکیل داده است که در زمینه های مختلف فعالیت می کنند.

کد مطلب 703259

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