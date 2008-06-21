300 میلیارد ریال به توسعه زیر ساختهای کشاورزی آذربایجان غربی اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر در سلماس، معاون فنی و اجرای سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی در مراسم آغاز ساخت سایت بزرگ گلخانه ای سلماس افزود: با استفاده از بخشی از این اعتبار طرحهای آبیاری تحت فشار در 10 هزار هکتار از زمین های کشاورزی اجرا خواهد شد و عملیات ساخت سه سد خاکی در ماکو، خوی و چالدران و همچنین آب بند روستای نوروزلوی ارومیه و ایستگاه پمپاژ آب محمود آباد شاهین دژ ادامه خواهد یافت.

امین آقایی اضافه کرد: بخشی از این اعتبار هم برای اجرای 18 طرح ساخت و بهسازی کانالهای انتقال آب کشاورزی و لایروبی و مرمت قنوات هزینه خواهد شد.

وی ادامه داد: برای ساخت مرکز گلخانه ای سلماس 12 میلیارد ریال از اعتبارات جهاد کشاورزی استان در نظر گرفته شده است و با بهره برداری از آن برای 450 نفر شغل ایجاد خواهد شد.

این سایت گلخانه ای با هدف ایجاد اشتغال برای جوانان به خصوص دانش آموختگان کشاورزی و استفاده بهینه از آب و خاک برای تولید محصولات کشاورزی در 50 هکتار زمین در دشت درشک سلماس ساخته خواهد شد.

