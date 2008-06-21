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۱ تیر ۱۳۸۷، ۱۷:۰۱

دولت عراق تصویب کرد:

لزوم اخراج منافقین از عراق / ممنوعیت هر گونه تعامل بامنافقین

لزوم اخراج منافقین از عراق / ممنوعیت هر گونه تعامل بامنافقین

هیئت دولت عراق در مصوبه ای ضمن تاکید مجدد بر لزوم اخراج منافقین از این کشور هرگونه تعامل افراد یا گروه های عراقی و خارجی در عراق با این سازمان تروریستی را ممنوع خواند.

به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت وزیران عراق در آخرین جلسه خود اقدامات لازم الاجرای ذیل را در مورد سازمان تروریستی مجاهدین (منافقین) خلق تصویب کرد:

1- تاکید بر مصوبات قبلی در مورد سازمان مجاهدین خلق به عنوان یک سازمان تروریستی و اخراج آن از عراق.

2- قرار دادن سازمان مجاهدین خلق موجود در خاک عراق تحت سیطره کامل حکومت عراق تا زمان اخراج آنها از کشور و در این راستا هرگونه تعامل با آنها می بایست بر اساس قوانین عراق صورت گیرد.

3- هرگونه تعامل با سازمان تروریستی مجاهدین خلق از سوی سازمان یا حزب یا موسسه و یا اشخاص (عراقی یا خارجی) داخل عراق ممنوع می باشد و هر کسی که تعاملی با آنها داشته باشد (نقض کنندگان قانون) در زمره احکام قانون مبارزه با تروریسم محسوب شده و مطابق قانون فوق به مراجع قانونی احاله خواهند شد.

4- لازم است نیروهای چند ملیتی از سازمان مذکور رفع مسئولیت نموده و کلیه نقاط بازرسی و نظارت بر پا شده و کلیه امور مربوط به اعضا آنرا به مقامات ذیصلاح عراقی واگذار نمایند.

5- فعال سازی دعاوی قضایی مطروحه علیه عناصر سازمان تروریستی مجاهدین خلق که مرتکب جرائم در حق فرزندان مردم عراق شده اند.

6- اقدام دولت عراق با همکاری کمیته بین المللی صلیب سرخ برای ایجاد راه حل های ریشه ای برای مشکل حضور سازمان مذکور در خاک عراق و اجرای مصوبات قبلی در خصوص اخراج آنها.

کد مطلب 703274

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