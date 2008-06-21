لزوم اخراج منافقین از عراق / ممنوعیت هر گونه تعامل بامنافقین

به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت وزیران عراق در آخرین جلسه خود اقدامات لازم الاجرای ذیل را در مورد سازمان تروریستی مجاهدین (منافقین) خلق تصویب کرد:

1- تاکید بر مصوبات قبلی در مورد سازمان مجاهدین خلق به عنوان یک سازمان تروریستی و اخراج آن از عراق.

2- قرار دادن سازمان مجاهدین خلق موجود در خاک عراق تحت سیطره کامل حکومت عراق تا زمان اخراج آنها از کشور و در این راستا هرگونه تعامل با آنها می بایست بر اساس قوانین عراق صورت گیرد.

3- هرگونه تعامل با سازمان تروریستی مجاهدین خلق از سوی سازمان یا حزب یا موسسه و یا اشخاص (عراقی یا خارجی) داخل عراق ممنوع می باشد و هر کسی که تعاملی با آنها داشته باشد (نقض کنندگان قانون) در زمره احکام قانون مبارزه با تروریسم محسوب شده و مطابق قانون فوق به مراجع قانونی احاله خواهند شد.

4- لازم است نیروهای چند ملیتی از سازمان مذکور رفع مسئولیت نموده و کلیه نقاط بازرسی و نظارت بر پا شده و کلیه امور مربوط به اعضا آنرا به مقامات ذیصلاح عراقی واگذار نمایند.

5- فعال سازی دعاوی قضایی مطروحه علیه عناصر سازمان تروریستی مجاهدین خلق که مرتکب جرائم در حق فرزندان مردم عراق شده اند.

6- اقدام دولت عراق با همکاری کمیته بین المللی صلیب سرخ برای ایجاد راه حل های ریشه ای برای مشکل حضور سازمان مذکور در خاک عراق و اجرای مصوبات قبلی در خصوص اخراج آنها.