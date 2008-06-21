افتتاح 471 طرح و واحد صنعتی و معدنی در ایام بزرگداشت روز صنعت و معدن

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن شیخ نیا در این نشست با تشریح رئوس اهداف و برنامه های روز بزرگداشت صنعت و معدن گفت : شعار امسال روز بزرگداشت صنعت و معدن ، " نوآوری وشکوفایی ، توسعه متوازن و تعامل جهانی " است.

وی با اشاره به اهداف برگزاری روز بزرگداشت صنعت و معدن افزود : بیان عملکردها ودستاوردهای این بخش ، ترغیب وتشویق بنگاهها به انجام خود ارزیابی نظام مند ، تحریک بنگاههای تولیدی به شناسایی نقاط قوت وضعف برای رسیدن به وضعیت مطلوب ، معرفی الگوهای برتر وپرورش نیروهای مجرب ومدیران آینده ،معرفی واحدهای نمونه با هدف نشان دادن امنیت سرمایه گذاری وخلق ثروت ملی در فضای سالم کسب وکار وعلامت دهی به نسل جوان ونقش آفرینی آن از طریق تشویق پیشگامان بخش صنعت ومعدن و تجلیل از زحمات صنعتگران ومعدنکاران بخش صنعت ومعدن از مهمترین اهداف این روز است.

وی در ادامه این نشست با اشاره به کارگروههای تعیین شده در ستاد بزرگداشت روز صنعت و معدن افزود : این ستاد از 7 کارگروه شامل کارگروههای " اجرایی "،‌ "فرهنگی ،‌ تبلیغات و اطلاع رسانی" ، "همایشهای علمی ، اقتصادی و صنعتی" ‌،" انتخاب طرحهای نمونه" ، انتخاب واحدها و پیشکسوتان صنعتی نمونه کشور" ، "انتخاب واحدها و پیشکسوتان معدنی و صنایع معدنی نمونه کشور" و کارگروه "امور استانها و ورزش" تشکیل شده است .

شیخ نیا با اشاره به اهداف کارگروه اجرایی افزود: این کارگروه برنامه ریزی اجرایی مراسم روز صنعت ومعدن ، پشتیبانی ، تهیه پوستر و طرح تندیس ودعوت از مهمانان داخای وخارجی را برعهده دارد. وی در ادامه ، اطلاع رسانی مناسب ، تهیه گزارش عملکرد ، شعار سال وتهیه وتوزیع پوستر وانجام فراخوان را از وظایف کارگروه فرهنگی ،‌ تبلیغات و اطلاع رسانی برشمرد .

رئیس ستاد بزرگداشت روز صنعت ومعدن انتخاب 3 طرح از میان 96 طرح نمونه را از فعالیتهای کارگروه انتخاب طرحهای نمونه ذکر کرد وافزود : از بین 153 مرکز تحقیق وتوسعه ، 40 مرکز پژوهشی صنعتی ومعدنی ، 149 مرکز فنی ومهندسی ، 29 خوشه صنعتی ، 372 شهرک صنعتی ، 194 ناحیه صنعتی و 142 مجمتع کارگاهی هرکدام یک مرکز نمونه انتخاب شد .

وی با اشاره به رشد 8 /9 درصدی انتخاب واحدها وپیشکسوتان صنعتی نمونه نسبت به سال گذشته تصریح کرد : از 483 فرمی که به ستاد بزرگداشت روز صنعت و معدن ارسال شد273 واحد دربخش صنایع غیرفلزی ، 79 واحد صنایع فلزی ، برق والکترونیک ، 73 واحد در بخش صنایع ماشین سازی ونیرو محرکه و 58 واحد صنایع نساجی وپوشاک بوده است که از میان آنها 10 واحد دربخش صنایع غیرفلزی ،5 واحد صنایع نساجی وپوشاک ، 5 واحد ماشین سازی ونیرو محرکه و 7 واحد در بخش صنایع فلزی ، برق والکترونیک انتخاب شده اند .

همچنین از میان 40 نفر از کارآفرینان پیشکسوت صنعتی 4 نفر در بخش های مختلف صنایع غیرفلزی، فلزی ، برق والکترونیک، ماشین سازی ونیرو محرکه و صنایع نساجی وپوشاک انتخاب شدند.

شیخ نیا همچنین شناسایی ومعرفی معادن ، مکتشف وپیشکسوت معدنی نمونه را از جمله وظایف کارگروه انتخاب واحدها و پیشکسوتان معدنی و صنایع معدنی نمونه کشور اظهار کرد و گفت : از 300 فرمی ارسالی به ستاد 20 واحد معدنی شامل 9 واحد معدنی نمونه ، 9 واحد صنایع معدنی نمونه و 2 مکتشف نمونه انتخاب ومعرفی شدند. همچنین از میان 85 نفر پیشکسوت معدنی 3 نفر به عنوان نفرات برگزیده انتخاب شدند.

وی دربخش دیگری از سخنان خود گفت : در مراسم گرامیداشت روز صنعت ومعدن امسال ، 64 نمونه وبرگزیده بخش های مختلف صنعتی ومعدنی در حضور رئیس جمهور ، وزیر صنایع ومعادن وجمعی از اعضای هیئت دولت ونمایندگان مجلس شورای اسلامی لوح تقدیر وتندیس دریافت می کنند .

شیخ نیا با اشاره به فعالیتهای کارگروه همایشهای علمی ، اقتصادی و صنعتی خاطر نشان کرد : در این زمینه 5 همایش با عناوین " وضعیت امروز وچشم انداز فردای صنایع ایران "،" سود بانکی و اثر آن بر صنعت ومعدن کشور " ، " شکوفایی ونوآوری " ، " تحقیق وتوسعه وارزش آفرینی شبکه ای " وهمایش " مصرف کالاهای داخلی" با اهداف خصوصی سازی واصل 44 ، تحقیق وتوسعه ، مالیات ، قوانین ومقررات بخش اقتصاد ، چگونگی رفع مشکلات تولید ، پشتیبانی وحمایت از بخش تولید وصنایع داخلی ومسائل بانکی برگزار می شود.

همچنین بیانیه پایانی روز بزرگداشت صنعت ومعدن ازبرنامه های دیگر این کار گروه بشمارمی آید. رئیس ستاد بزرگداشت روز صنعت ومعدن پیگیری وهماهنگی استانها برای معرفی نمونه ها در بخش های مختلف ، برگزاری نمایشگاهها و افتتاحیه طرح های مختلف در این هفته ، ارسال پوستر به استانها وبرگزاری مسابقات جام صنعت ومعدن با حضور 520 نفر از ورزشکاران در بخش های مختلف صنعتی ومعدنی را از وظایف کارگروه امور استانها و ورزش عنوان کرد.

وی همچنین از برپایی نمایشگاه بزرگداشت روز صنعت ومعدن در تالار بزرگ کشور خبر داد وافزود: در این نمایشگاه توانمندیها ، اقدامات ، برنامه های آتی وزارت صنایع ومعادن وسازمانهای تابعه با رویکرد نواوری وشکوفایی ، توسعه صادرات ، ایجاد اشتغال ، شکست تحریم ، تعامل جهانی وبین الملل به نمایش در می آید.