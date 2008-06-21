تبلیغات و اطلاع رسانی دینی تهاجم فرهنگی دشمنان را عقیم گذاشته است

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، معاون فرهنگی تبلیغات اسلامی گیلان عصر شنبه در آیین روز تبلیغ در رشت افزود: تبلیغ و اطلاع رسانی دینی در شناخت باورهای دینی و انگیزه انتقال این باور در نوجوانان و جوانان تاثیر بسیاری دارد.

وی بیان داشت: اگر عزم راسخ و جدیت و درایت رهبر معظم انقلاب و روحانیت شیعه و تهاجم گسترده استکبار جهانی علیه دین و انقلاب نبود، خرابی ها و و یرانی های زیادی را به بار می آورد.

حجت الاسلام گلمیرزاده اظهار داشت: امروز دشمنان اسلام سعی دارند تا جوانان را ازمسایل دینی و قرآنی دور کنند تا به اهداف شوم خود برسند.

وی تصریح کرد: آشنایی و اطلاع رسانی و آگاه‌ کردن جوانان در زمینه آموزه‌های دینی و مسایل مکتب و قرآن و نزدیک کردن آنان با سیره‌عملی اهل بیت(ع)، سبب استحکام اعتقادات آنان می‌ شود.

معاون فرهنگی تبلیغات اسلامی گیلان افزود: آشنایی نسل جوان با باورهای دینی و معنوی سبب کاهش انحرافات در جامعه می شود.

وی اظهار داشت: برای تحقق و دستیابی روزافزون به آرمانهای انقلاب و اندیشه‌های امام راحل باید جوانان و نوجوانان را با ابعاد شخصیتی و وجودی ائمه ‌اطهار، شهدا و اهداف آنان آشنا کرد.

این مسئول با اشاره به اینکه مساجد نقش مهمی در آشنایی و گسترش فرهنگ اسلامی و دینی ایفا می‌کنند، گفت: گرایش و جذب جوانان و نوجوانان به مساجد، زمینه ترویج و تبلیغ گسترده را در جامعه فراهم خواهد کرد.

اول تیرماه مصادف با روز تبلیغ و اطلاع رسانی دینی است.