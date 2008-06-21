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۱ تیر ۱۳۸۷، ۱۷:۳۲

سایپا با مربیان آلمانی به توافق نرسید

سایپا با مربیان آلمانی به توافق نرسید

مذاکرات مسئولان باشگاه سایپا با مربیان مورد نظر آلمانی بدون نتیجه پایان یافت تا گزینه های خارجی دیگری در فهرست این باشگاه قرار بگیرند.

به گزارش خبرنگار مهر، سید حمید سجادی مدیرعامل باشگاه سایپا ضمن تایید این خبر افزود : با وجود اینکه جذب مربی آلمانی از سوی اعضای هیئت مدیره و مشاوران فنی باشگاه نهایی شده بود اما مذاکرات باشگاه با مربیان مورد نظر به عقد قرارداد منتهی نشد و به همین دلیل مذاکرات خود را با سایر گزینه های خارجی ادامه خواهیم داد. 

سجادی اضافه کرد : باشگاه بر روی جذب مربی خارجی تاکید دارد و ازهمین رو مذاکراتی را با تعدادی از مربیان آمریکای لاتین آغاز کرده است که امیدواریم این گفتگو ها هر چه زودتر به نتیجه نهایی برسد.

وی تصریح کرد : طبق برنامه ریزی انجام شده تمرینات تیم سایپا از هفته جاری آغاز خواهد شد و درصدد هستیم با جذب مربی خارجی مورد نظر هر چه زودتر مرحله اصلی تمرینات برای فصل جاری لیگ قهرمانان و لیگ برتر آغاز شود.

کد مطلب 703292

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