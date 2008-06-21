سایپا با مربیان آلمانی به توافق نرسید

به گزارش خبرنگار مهر، سید حمید سجادی مدیرعامل باشگاه سایپا ضمن تایید این خبر افزود : با وجود اینکه جذب مربی آلمانی از سوی اعضای هیئت مدیره و مشاوران فنی باشگاه نهایی شده بود اما مذاکرات باشگاه با مربیان مورد نظر به عقد قرارداد منتهی نشد و به همین دلیل مذاکرات خود را با سایر گزینه های خارجی ادامه خواهیم داد.

سجادی اضافه کرد : باشگاه بر روی جذب مربی خارجی تاکید دارد و ازهمین رو مذاکراتی را با تعدادی از مربیان آمریکای لاتین آغاز کرده است که امیدواریم این گفتگو ها هر چه زودتر به نتیجه نهایی برسد.

وی تصریح کرد : طبق برنامه ریزی انجام شده تمرینات تیم سایپا از هفته جاری آغاز خواهد شد و درصدد هستیم با جذب مربی خارجی مورد نظر هر چه زودتر مرحله اصلی تمرینات برای فصل جاری لیگ قهرمانان و لیگ برتر آغاز شود.