لایحه امر به معروف و نهی از منکر به رئیس جمهور شد

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، حجت ‌الاسلام جواد صادق‌زاده عصر امروز در جمع مسئولان شهرستان محلات افزود: تلاش ما ساماندهی امور در این زمینه است که می تواتند اقدامات در این حوزه را اثر بخش تر کند.

وی تصریح کرد: در صورت تایید و تصویب نهایی این لایحه، مشکلات موجود برای تبلیغات دینی مرتفع خواهد شد.

حجت ‌الاسلام صادق زاده گفت: امر به معروف باید با زبانی نرم باشد و تذکردهنده باید خود شرایط لازم به منظور هدایت مردم به سمت معروف و دوری از گناه را داشته باشد.

وی تاکید کرد: استفاده نکردن از روشهای مناسب برای امر به معروف و نهی از منکر مانع ترویج این فریضه الهی می شود و استفاده از روشهای درست ضروری است.

حجت ‌الاسلام صادق زاده ادامه داد: مسئولان امر به معروف باید از طرق قلبی و زبانی به ارشاد مسلمین بپردازند و انجام کارهای اجرایی را به ‌قوه قضاییه بسپارند.

