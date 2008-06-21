لایحه امر به معروف و نهی از منکر به رئیس جمهور شد

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، حجت الاسلام جواد صادقزاده عصر امروز در جمع مسئولان شهرستان محلات افزود: تلاش ما ساماندهی امور در این زمینه است که می تواتند اقدامات در این حوزه را اثر بخش تر کند.
وی تصریح کرد: در صورت تایید و تصویب نهایی این لایحه، مشکلات موجود برای تبلیغات دینی مرتفع خواهد شد.
حجت الاسلام صادق زاده گفت: امر به معروف باید با زبانی نرم باشد و تذکردهنده باید خود شرایط لازم به منظور هدایت مردم به سمت معروف و دوری از گناه را داشته باشد.
وی تاکید کرد: استفاده نکردن از روشهای مناسب برای امر به معروف و نهی از منکر مانع ترویج این فریضه الهی می شود و استفاده از روشهای درست ضروری است.
حجت الاسلام صادق زاده ادامه داد: مسئولان امر به معروف باید از طرق قلبی و زبانی به ارشاد مسلمین بپردازند و انجام کارهای اجرایی را به قوه قضاییه بسپارند.
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