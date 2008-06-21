به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، این مسابقه با عنوان "حرف های دلم با بی بی فاطمه زهرا" از روز اول تیر با هدف تقویت همدلی های مذهبی با ائمه اطهار (ع) و خاندان مطهرشان و آشنایی بیشتر بچه ها با سیره حضرت فاطمه (س) در پایگاه اینترنتی کانون استان بوشهر فعال شده است.

کودکان و نوجوانان 7 تا 17 ساله می توانند با ایجاد وبلاگ تک نفره یا دو نفره، پیوند وبلاگ خود را تا 31 مرداد امسال به نشانی اینترنتی boshehr@kanoonparvaresh.com ارسال کنند.

فرم ثبت نام مسابقه در پایگاه اینترنتی کانون استان بوشهر به نشانی http://boushehr.kanoonparvaresh.com قرار داده شده است؛ ضمن اینکه علاقمندان می توانند از شرایط شرایط شرکت در مسابقه وبلاگ نویسی "حرف های دلم با بی بی فاطمه زهرا" از طریق همین پایگاه مطلع شوند.

قرار است پس از بررسی و داوری وبلاگ ها، 10 وبلاگ برگزیده روز 26 شهریور همزمان با میلاد حضرت امام حسن مجتبی (ع) معرفی و در آیین ویژه ای جوایزی به خالقان آنها اهدا شود.

این مسابقه به مناسبت ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) و روز مادر توسط کانون استان بوشهر و همکاری کمیسیون بانوان و خانواده استانداری بوشهر برپا شده است.