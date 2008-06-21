تعداد گردشگران خارجی ایران به 20 میلیون نفر می رسد

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، مهدی جهانگیری بعد از ظهر امروز در همایش توانمندیهای اقتصادی و صادراتی لرستان، اظهار داشت: اعتماد سازی برای سرمایه گذاران شرط اول توسعه سرمایه گذاری در بخش گردشگری کشور است .

وی با اشاره به اقدامات انجام شده در بخش سرمایه گذاری گردشگری ، تصریح کرد: در طول دو سال اخیر بیش از 700 بسته سرمایه گذاری با رویکرد شناسایی تمامی فرصت ها و پتانسیل های بخش گردشگری تهیه و آماده شده است.

معاون سرمایه گذاری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور افزود: ایران با ضریب امنیتی بالا آمادگی ورود سرمایه گذاران خارجی در بخش گردشگری را دارا است.

جهانگیری همچنین پیرامون فعالیتهای دولت در مناطق غیربرخوردار، یادآور شد: متاسفانه در 80 درصد از شهرهای غیربرخوردار کشور حتی یک تخت سه ستاره وجود ندارد.

وی پیرامون قابلیت های گردشگری لرستان گفت: در این استان ظرفیت های خیلی قوی تری وجود دارد که می توان با شکوفا کردن این ظرفیت ها زمینه های توسعه سرمایه گذاری و برخورداری مردم استان را از قابلیت ها فراهم کرد.

این مسئول با اشاره به وجود 6 منطقه نمونه گردشگری در لرستان، ابراز امیدواری کرد: در سفر دوم هیئت دولت به لرستان این مناطق به 27 منطقه نمونه گردشگری افزایش یابد .

وی تاکید کرد: دولت در بودجه سال 87 یک اقدام ابتکاری را انجام داد و آن هم تخصیص سهم پنج درصدی از اعتبارات عمرانی برای زیرساخت های صنعت گردشگری بود .

معاون سرمایه گذاری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور با تاکید بر ضرورت تغییر نگاه سیستم بانکی به صنعت گردشگری، بیان داشت: این سازمان آمادگی دارد تا 80 درصد هزینه پروژه های اثرگذار در بخش گردشگری استان را از طریق منابع داخلی بانکها تسهیلات ارزان قیمت پرداخت کند.

جهانگیری با بیان اینکه عزم جدی دولت در حمایت از سرمایه گذاران یک فرصت است، یادآور شد: در سال حمایت از سرمایه گذاری و نوآوری سازمان گردشگری حمایت خود را از شهرهای غیربرخوردار اعلام می کند.

وی با اشاره به اینکه یکی از راههای توسعه گردشگری در کشور توجه به طرح زیرساختهاست، گفت: در حال حاضر کار ساخت یک هزار مجتمع خدماتی 500 تا هزار متری در 34 محور کشور در دستور کار است.

معاون سرمایه گذاری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور یادآور شد: سهم لرستان از این تعداد مجتمع حدود 30 مجتمع خدماتی است.