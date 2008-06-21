14 هزار معتاد در مازندران تحت پوشش واحدهای درمانی قرار گرفتند

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، مهدی توکلی، عصر امروز در جمع خبرنگاران افزود: پیشگیری مهمترین اصل در برخورد با پدیده اعتیاد است و در همین راستا اعتبارات پیشگیری از اعتیاد این استان 48 درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.



وی افزود: در سه ماه اول سال جاری، 502 کیلوگرم انوع مواد مخدر در استان کشف شد که این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل 111 درصد افزایش داشته است.

فرمانده انتظامی مازندران از دستگیری دو هزار و 250 مجرم مرتبط با مواد مخدر در استان خبر داد و بیان داشت: 48 باند تهیه و توزیع مواد مخدر در سه ماه اول سال جاری در مازندران منهدم شد.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه به مواد مخدر مازندران تصریح کرد: سازمانهای مردم نهاد استان درباره پیشگیری از اعتیاد در استان بسیار فعال عمل می‌کنند که فرهنگسازی در این بخش نیازمند حمایت از بخشهای مرتبط با این پدیده است.

وی اظهار داشت: درمان پلیس ‌مدارانه در مقابله با مصرف کنندگان داریم و در همین راستا معتادانی که به کلینیک‌های درمانی مراجعه نکنند و کارت درمان نداشته باشند به عنوان مجرم با آنها برخورد خواهد شد.

توکلی در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص طرح ارتقای امنیت اجتماعی و اخلاقی گفت: برخورد با مخلان امنیت اجتماعی در شهرها، محلات، سواحل و کنترل تفرجگاه‌ها از فعالیتهای امسال این ستاد در مازندران است.

وی تصریح کرد: برای حفظ فضای اجتماعی و رعایت عفت عمومی گشت ارشادی با به ‌کارگیری 400 بانوی آموزش دیده از امروز فعالیت خود را آغاز کردند.

فرمانده انتظامی مازندران با اشاره به فرا رسیدن فصل گرما و حضور مسافران در این استان برای استفاده از مواهب طبیعی افزود: دو هزار نیروی کمکی با شروع فصل سفر در مازندران برای حفظ نظم عمومی به‌ کارگیری خواهند شد.