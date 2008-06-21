  1. استانها
  2. مرکزی
۱ تیر ۱۳۸۷، ۱۷:۵۸

دستاوردهای دادگستری استان مرکزی به نمایش گذاشته شد

اراک - خبرگزاری مهر: همزمان با هفته قوه قضاییه، دستاوردهای دادگستری استان مرکزی امروز در سالن زیتون هلال احمر استان در اراک به نمایش گذاشته شد.

رئیس دادگستری استان مرکزی در حاشیه راه اندازی این نمایشگاه به خبرنگار مهر در اراک گفت: این نمایشگاه با ‪ ۱۲غرفه در فضایی به مساحت ‪ ۲۰۰‬متر مربع گشایش یافته است.

صادق مهدوی راد افزود: شوراهای حل اختلاف، معاونت طرح و برنامه و آموزش دادگستری استان، سازمان زندانها، دادسرا و دادگاههای عمومی و انقلاب، بازرسی کل استان و سازمان ثبت املاک و اسناد ار غرفه این نمایشگاه است.

وی تصریح کرد: هدف از برگزاری این نمایشگاه ایجاد ارتباط با اقشار مختلف جامعه به منظور آشنایی با خدمات و عملکرد دستگاه قضایی است.

این نمایشگاه همه روزه در دو نوبت صبح و عصر به مدت شش روز برای بازدید عموم دایر است.

کد مطلب 703305

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها