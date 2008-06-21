دستاوردهای دادگستری استان مرکزی به نمایش گذاشته شد

رئیس دادگستری استان مرکزی در حاشیه راه اندازی این نمایشگاه به خبرنگار مهر در اراک گفت: این نمایشگاه با ‪ ۱۲غرفه در فضایی به مساحت ‪ ۲۰۰‬متر مربع گشایش یافته است.

صادق مهدوی راد افزود: شوراهای حل اختلاف، معاونت طرح و برنامه و آموزش دادگستری استان، سازمان زندانها، دادسرا و دادگاههای عمومی و انقلاب، بازرسی کل استان و سازمان ثبت املاک و اسناد ار غرفه این نمایشگاه است.

وی تصریح کرد: هدف از برگزاری این نمایشگاه ایجاد ارتباط با اقشار مختلف جامعه به منظور آشنایی با خدمات و عملکرد دستگاه قضایی است.

این نمایشگاه همه روزه در دو نوبت صبح و عصر به مدت شش روز برای بازدید عموم دایر است.