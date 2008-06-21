لرستان بسیاری از نیازهای کشور و منطقه را تامین می کند

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، استاندار لرستان بعد از ظهر امروز در همایش توانمندیهای اقتصادی و صادراتی لرستان، اظهار داشت: توسعه صنعت کشاورزی در منطقه می تواند اقتصاد استان را تحت تاثیر قرار داده و این بخش را نیز توسعه دهد.

وی با اشاره به قابلیتهای گردشگری لرستان عنوان کرد: وجود فرصتهای مناسب گردشگری و نیروی توانمند در لرستان شرایط مطلوبی را برای توسعه این صنعت در استان فراهم کرده است.

استاندار لرستان با اشاره به شرایط امنیتی مطلوب در لرستان برای سرمایه گذاری، بیان داشت: سرمایه گذاران می توانند با امنیت کامل در استان سرمایه گذاری کرده و زمینه های رشد و توسعه استان را فراهم کنند.

صابری با اشاره به اهداف برگزاری همایش توانمندیهای اقتصادی و صادراتی لرستان افزود: معرفی توانمندیها و فرصتهای سرمایه گذاری در استان و همچنین فراهم کردن شرایط مطلوب برای بهره مندی از این توانمندیها از جمله اهداف برگزاری این همایش است.

استاندار لرستان ابراز امیدواری کرد: با حضور سرمایه گذاران در استان زمینه های بهره برداری مطلوب داخلی و خارجی از این فرصتها فراهم شود.

وی با اشاره به ویژه گیهای منحصر به فرد لرستان در دو بخش آب و خاک بیان داشت: عدم استفاده از ظرفیت آب لرستان هر ساله موجب خروج میلیون ها مترمکعب آب از استان می شود.

استاندار لرستان با اشاره به وجود برخی موازی کاری ها در بخش سرمایه گذاری، پیشنهاد داد: برخی از قوانین موجود در این بخش که نیاز به بازنگری دارد دوباره مورد مطالعه قرار گیرد.