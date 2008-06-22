پنج نمایشگاه صنعتی معدنی در مشهد گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، مسعود سمیعی نژاد معاون معادن وصنایع معدنی وزارت صنایع عصر شنبه در مراسم افتتاحیه این نمایشگاهها در محل نمایشگاه بین المللی مشهد با اشاره به نقش نمایشگاهها در توسعه صادرات گفت: با توجه به توانمندیها و خود کفاییهایی که در بخش معادن بعد از انقلاب به دست آوردیم توان صادراتی ما در بخش خدمات و ساخت کارخانجات بسیار افزایش یافته است.

وی افزود: در چنین نمایشگاههایی است که می توان توانمندیهای خودمان را در معرض دید خارجیها قرار دهیم.

سمیعی نژاد همچنین در خصوص صادرات و سرمایه گذاری در کشور عراق نیز گفت: تجار و صنعتگران ما باید با برنامه در عراق حضور یابند و وزارت صنایع از محل تسهیلات در نظر گرفته شده از این سرمایه گذاریها، حمایت کند.

سیدمحمد سیدی مدیر عامل نمایشگاه بین المللی مشهد نیز در این مراسم گفت: این نمایشگاه با استقبال شرکتهای داخلی و با حضور بیش از 300 شرکت در فضایی به مساحت 15 هزار متر مربع برگزار شد.

وی عمده ترین زمینه های فعالیت شرکتهای حاضر را قطعه سازی، ماشین سازی، تولید ابزار و ادوات و تجهیزات صنعتی خطوط تولید، ابزار آلات پنوماتیک و هیدرولیک، تولید کنندگان روباتها و سیستمهای اتوماسیون صنعتی، دستگاههای اتوماتیک و نیمه اتوماتیک، آزمایشگاههای صنعتی، شرکتهای مشاوره و استاندارد، حفاظت محیط کار، بهداشت و ایمنی کارگاهها، صنایع شیمیایی و شوینده های صنعتی، روغنها و روانسازها، قالبسازان ماشینهای تزریق پلاستیک و صنایع وابسته برشمرد.

سیدی خاطر نشان کرد: علاوه بر مشارکت کنندگان داخلی، نمایندگی شرکتهای خارجی از کشورهای ترکیه، چین، امارات، آلمان، ایتالیا، سوئد، اسپانیا، مالزی و هند در این نمایشگاه حضور دارند.

مدیرعامل نمایشگاه بین المللی مشهد به پیوند صنعت و دانشگاه نیز اشاره و تصریح کرد: در روزهای اول و دوم تیرماه، اولین همایش بررسی چالشها و چشم اندازهای صنعت جوش و برش با محوریت استاندارد سازی و ایمنی به خصوص در امور انتقال لوله های نفت و گاز و ساختمان در قالب 14 کارگاه تخصصی و شش سخنرانی برگزار می شود.

اسماعیل الشمرتی عضو اتاق تجارت نجف اشرف در این مراسم از دو شهر کربلا و نجف به عنوان قطب بزرگ سرمایه گذاری عراق یاد کرد و افزود: در حال حاضر کشور عراق بیش از پیش آمادگی سرمایه گذاری در بخش صنعت را دارد.

وی تصریح کرد: نیاز ما در این بخش خدمات فنی مهندسی و ساخت کارخانجات است.

پنج نمایشگاه تخصصی صنعت، معدن، فلزات، سنگهای تزئینی و روغنها و روانسازها از امروز تا چهارم تیر ماه از ساعت 17 تا 22 در محل دائمی نمایشگاه بین المللی مشهد پذیرای متخصصین، دانشگاهیان و علاقه مندان بخش صنعت است.