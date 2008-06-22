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۲ تیر ۱۳۸۷، ۱۰:۰۳

پیش شماره دوم نشریه "پیشبرد "حوزه های علمیه منتشر می شود

پیش شماره دوم نشریه "پیشبرد "حوزه های علمیه منتشر می شود

دومین شماره نشریه "پیشبرد" با محوریت تحول در حوزه اواخر تیر ماه منتشر می شود.

یک مسئول در شورای پیشبرد و ارتقای حوزه های علمیه در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت : در پیش شماره دوم این نشریه که تا اواخر تیر ماه منتشر خواهد شد، مجموعه اخبار، تحلیل و گفتارهایی از تحول در حوزه و شورای پیشبرد و ارتقای حوزه های علمیه ارائه خواهد شد.

احمد بیوکافی افزود: مصاحبه با آیت الله یزدی دبیر جدید شورای عالی پیرامون اهداف دوره پنجم شورا، گزارش از نشست های تحول در حوزه، تحول در حوزه از نگاه معاونت آموزش  و بایسته های تحول در حوزه از دیدگاه استاد مطهری بخش های دیگری از این نشریه را به خود اختصاص داده است.

کد مطلب 703318

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