پیش شماره دوم نشریه "پیشبرد "حوزه های علمیه منتشر می شود

یک مسئول در شورای پیشبرد و ارتقای حوزه های علمیه در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت : در پیش شماره دوم این نشریه که تا اواخر تیر ماه منتشر خواهد شد، مجموعه اخبار، تحلیل و گفتارهایی از تحول در حوزه و شورای پیشبرد و ارتقای حوزه های علمیه ارائه خواهد شد.

احمد بیوکافی افزود: مصاحبه با آیت الله یزدی دبیر جدید شورای عالی پیرامون اهداف دوره پنجم شورا، گزارش از نشست های تحول در حوزه، تحول در حوزه از نگاه معاونت آموزش و بایسته های تحول در حوزه از دیدگاه استاد مطهری بخش های دیگری از این نشریه را به خود اختصاص داده است.