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۱ تیر ۱۳۸۷، ۱۷:۵۲

در دیدار نمایندگان مجلس؛

رئیس جمهور بر ارتقای سطح زندگی مردم در استان های محروم تاکیدکرد

رئیس جمهور بر ارتقای سطح زندگی مردم در استان های محروم تاکیدکرد

رئیس جمهور در دیدار نمایندگان استان های خراسان شمالی و بوشهر در مجلس هشتم، آنان را به تلاش و هماهنگی بیشتر برای حل مسایل و مشکلات مردم فراخواند و بر ارتقای سطح زندگی مردم در استان های محروم تاکید کرد .

به گزارش خبرگزاری مهر،‌ دکتر محمود احمدی نژاد در این دیدار در جریان دیدگاه ها و دغدغه های نمایندگان استان های خراسان شمالی و بوشهر در مجلس قرار گرفت و گفت: تمام تلاش دولت در جهت رفاه مردم است و ما در تصمیمات خود مصلحت و منافع مردم در اقصی نقاط کشور را در نظر می گیریم.

نمایندگان مجلس هشتم در استان های خراسان شمالی و بوشهر در این دیدار گزارشی از وضعیت، ظرفیت ها، پتانسیل ها و کمبودهای استان های خود ارایه و از زحمات و تلاش های بیش از پیش دولت نهم در رسیدگی به معضلات و مشکلات استان های محروم قدردانی کردند.

رئیس جمهور در این نشست با بیان اینکه دولت در راستای اصلاح و بهبود وضعیت مردم همه نقاط کشور به خصوص استان های محروم تلاش می کند، اظهار داشت : باید سعی کنیم درکنار یکدیگر و با هماهنگی لازم، مشکلات کشور و مردم را به حداقل برسانیم.
 
کد مطلب 703329

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