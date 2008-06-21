رئیس جمهور بر ارتقای سطح زندگی مردم در استان های محروم تاکیدکرد

به گزارش خبرگزاری مهر،‌ دکتر محمود احمدی نژاد در این دیدار در جریان دیدگاه ها و دغدغه های نمایندگان استان های خراسان شمالی و بوشهر در مجلس قرار گرفت و گفت: تمام تلاش دولت در جهت رفاه مردم است و ما در تصمیمات خود مصلحت و منافع مردم در اقصی نقاط کشور را در نظر می گیریم.



نمایندگان مجلس هشتم در استان های خراسان شمالی و بوشهر در این دیدار گزارشی از وضعیت، ظرفیت ها، پتانسیل ها و کمبودهای استان های خود ارایه و از زحمات و تلاش های بیش از پیش دولت نهم در رسیدگی به معضلات و مشکلات استان های محروم قدردانی کردند.



رئیس جمهور در این نشست با بیان اینکه دولت در راستای اصلاح و بهبود وضعیت مردم همه نقاط کشور به خصوص استان های محروم تلاش می کند، اظهار داشت : باید سعی کنیم درکنار یکدیگر و با هماهنگی لازم، مشکلات کشور و مردم را به حداقل برسانیم.





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