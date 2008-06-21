نمایشگاه دستاوردهای دادگستری خراسان رضوی در مشهد برپا شد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد در 10 غرفه این نمایشگاه دستاوردهای دادگستری خراسان رضوی در سال گذشته به نمایش گذاشته شده است.

شوراهای حل اختلاف، پزشکی قانونی، معاون آموزش و اجتماعی، اداره کل زندانها، اداره ثبت اسناد و املاک، اداره کل بازرسی و تعزیرات حکومتی، دادسرای عمومی و انقلاب مشهد و کانون وکلا و مشاوران دادگستری خراسان رضوی در برپایی این نمایشگاه فعالیتهای خود را به مردم عرضه می کنند.

این نمایشگاه تا جمعه این هفته در دادگستری خراسان رضوی واقع در بلوار مدرس مشهد برای بازدید عموم دایر است.