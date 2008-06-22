تخصیص بودجه پژوهشی بر اساس شاخص توانمندی

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر اکبر فتوحی روز گذشته در نشست هیئت رئیسه دانشگاه علوم پزشکی تهران با وزیر بهداشت، افزود: برای نخستین بار بر اساس شاخص هایی که وجود دارد بودجه تقسیم شده است.

فتوحی از عدم تطابق نیازهای پژوهشی با منابع مالی، سخت بودن پژوهش های پر هزینه و بلند مدت و ضعف در تجهیزات آزمایشگاهی و گرانی مواد اولیه آزمایشگاهی به عنوان چالشهای جدی تحقیقات نام برد.

وی در خصوص میزان قراردادهای پژوهشی با خارج از دانشگاه یادآور شد: دانشگاه در سال 85 بیش از 700 طرح پژوهشی داشته است که این میزان در سال 86 افت داشته است و همین امر موجب شده با چالش بودجه مواجه شویم و نتوانیم به طور کامل از طرحهای پژوهشی حمایت کنیم.

معاون پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: دانشگاه علوم پزشکی تهران در حال حاضر دارای 47 مرکز تحقیقاتی، 8 قطب علمی و 2 مرکز رشد است که برای فعالیت بیشتر در حوزه فناوری تقاضای ایجاد 4 مرکز رشد را نیز به وزارت بهداشت ارائه داده است.

وی به رشد تعداد مقالات و تعداد ارجاع به مقالات دانشگاه علوم پزشکی تهران در نمایه نامه های بین المللی از جمله ISI اشاره و خاطرنشان کرد: دانشگاه علوم پزشکی تهران بدون احتساب مقالات دانشگاه تهران در زمینه تعداد مقالات در سال 2007 نسبت به سالهای گذشته 54 درصد رشد داشته است.

فتوحی افزود: سهم دانشگاه از کل تولیدات علمی کشور در سال 2007 در حدود 7 درصد است.

وی اظهار داشت: به طور تقریبی هر عضو هیئت علمی دانشگاه تجربه یک بار گرفتن گرانت تحقیقاتی را داشته است و این درحالی است که سعی شده هزینه های پرسنلی به شدت کاهش یابد اما به دلیل کمبود بودجه باز هم بسیاری از طرح ها از بودجه محروم می مانند.

معاون پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تهران با اشاره به کتابخانه دیجیتال دانشگاه گفت: 502 هزار بار مقاله از این کتابخانه دانلود شده است و افراد خارج از دانشگاه نیز می توانند با رمز عبور اختصاصی از این کتابخانه استفاده کنند. در حال حاضر بیش از 80 درصد دانشگاه در بستر فیبر نوری قرار دارد و با وجود اینکه از 5 مگابیت پهنای باند استفاده می کنیم اما به دلیل استقبال از دانلود مقالات، با کمبود مواجه هستیم.

وی از روان سازی فرآیند پژوهشی، تهیه نرم افزار پژوهشیار، ارائه 100 درصد طرحهای پژوهشی به کمیته اخلاق، هدفمند کردن پژوهش و اعطای کرسی های پژوهشی به عنوان دیگر سایر فعالیت های پژوهشی این دانشگاه نام برد.